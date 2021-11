Ações de responsabilidade social rendem premiações à COOP

Em reconhecimento ao trabalho realizado por meio de sua plataforma de responsabilidade social Coop Faz Bem, a Coop foi contemplada com o Troféu Top SBC 2021 de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030 da ONU – Econômico, Social e Ambiental.

De acordo com Hiroyuki Minami, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo de São Bernardo do Campo, a Coop foi selecionada para receber o prêmio em razão de sua dedicação e empenho em prol de um mundo mais sustentável e resiliente e do cumprimento das ações e metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS. A cerimônia de entrega ocorreu no Plenário Tereza Delta – Palácio João Ramalho, da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, na segunda-feira (22).

Selo Solidariedade SBC 2021

A Coop também foi contemplada com o Selo Solidariedade SBC 2021, concedido pelo Fundo Social de Solidariedade e que será entregue no próximo dia 30 de novembro, às 18h30, no Sítio São Jorge Demarchi, em São Bernardo do Campo (avenida Nicola Demarchi, 150).

Luciana Benteo, coordenadora das ações de responsabilidade social da Coop

“Esse reconhecimento é muito importante para nós, o que nos estimula cada vez mais a engajar o nosso público – cooperados e clientes – na contribuição para a transformação nas comunidades onde atuamos, gerando impacto positivo onde quer que a gente esteja”, declara Luciana Benteo, coordenadora das ações de responsabilidade social da Coop.

Coop Faz Bem

A plataforma Coop Faz Bem é uma marca de serviço criada para tratar de assuntos de responsabilidade social e sustentabilidade da Cooperativa e está estruturada em quatro vertentes. Uma delas é o Coop Faz Bem pra Você: assuntos relacionados ao bem-estar e saúde dos seus cooperados, colaboradores e comunidades onde a Coop atua, como Blitz da Saúde e Programa de Saúde e Qualidade de Vida, visando à alimentação saudável, prática de atividades físicas, prevenção de doenças e dicas para saúde, etc.

Coop Faz Bem pra Comunidade refere-se aos benefícios criados para as comunidades com as quais a Cooperativa se relaciona, como o Programa de Benefício às Entidades, Troco do Bem, doações de alimentos para os bancos de alimentos e Mesa Brasil (Sesc) e apoio ao desenvolvimento de ações esportivas e culturais. Coop Faz Bem pra Educação trata sobre a promoção da educação das comunidades e público interno, e a última vertente, Coop Faz Bem pro Planeta, é voltada a temas relacionados à consciência ambiental (pontos de coleta de medicamentos vencidos, de óleo usado, de lâmpadas, de pilhas e baterias/eletroeletrônicos e de embalagens, além de ações internas para o combate do desperdício alimentar).

Coop

Atualmente a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br

Troféu Top SBC 2021