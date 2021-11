Pelo segundo ano consecutivo, Jacareí está entre as melhores cidades do país para se investir

A edição 2021 do estudo da Urban Systems foi divulgada na última semana e colocou a cidade entre as 100 melhores em cinco segmentos, com destaque para a indústria

Jacareí

O ranking das melhores cidades para fazer negócios apontou, pelo segundo ano seguido, que Jacareí está entre as melhores cidades do país para se investir. Nesta edição, o destaque foi para o setor da indústria, que coloca o município entre os 10 melhores do Brasil.

Urban Systems

O estudo foi divulgado na última semana e é produzido anualmente, desde 2014, pela Urban Systems para a revista Exame. O levantamento analisa as cidades mais atrativas do Brasil para desenvolvimento de negócios, considerando diferentes segmentos, entre eles: comércio, serviços, mercado imobiliário, agropecuária e indústria.

Secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, Carlos Amagai

“Uma satisfação grande! Somos apenas a 130ª maior em população, e nossos números são muito superiores, considerando os 100 melhores municípios do Brasil ideais para investimentos, sendo destaque em todos segmentos econômicos”, comemorou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, Carlos Amagai.

Setor Industrial

Referência em todo o país, Jacareí – que é a 7ª melhor cidade do país para se investir neste setor – conta com grandes indústrias na área de alimentos, automotiva, química, entre outras. A avaliação leva em conta, principalmente, a evolução no setor, oferta concorrente, impacto da pandemia no setor, vacinação contra a Covid-19, demanda e/ou crescimento da demanda e infraestrutura complementar.

A cidade também se destacou no setor de serviços, no qual obteve a 65ª colocação e foi a segunda melhor cidade da região do Vale do Paraíba. E apareceu, pela primeira vez, no top 100 do mercado imobiliário. Outras posições: 58ª na agropecuária e 95ª no comércio.