Hoje em dia existe muito material de qualidade na internet para ajudar a emagrecer. Há artigos em sites, e-books, podcasts e até vídeos no Youtube para estimular a alimentação saudável e a realização de exercícios físicos. No caso de canais no Youtube, o material é mais rico por ser audiovisual.

O fato é que há muitas pessoas interessadas em emagrecer.

O fato é que há muitas pessoas interessadas em emagrecer. No entanto, emagrecer é difícil. E é muito mais complexo não engordar depois de conseguir perder os quilos desejados. Esse é o popular “efeito sanfona”.

Por isso, evite os 4 erros comuns que fazem você engordar depois de emagrecer.

1 – Não invista em dietas muito restritivas

Algumas dietas que entram na moda sugerem uma enorme redução calórica ou deixar de comer muitos alimentos como forma de perder muito peso de uma vez.

Porém, tais dietas são difíceis de manter em longo prazo. Dietas restritivas também não promovem mudanças de hábitos alimentares saudáveis. Ou seja, com a interrupção da dieta, seu peso tende a voltar. Por isso, evite dietas muito restritivas.

2 – Não tome remédios para emagrecer sem orientação médica

Apesar de ser um tema muito abordado pela internet afora, o uso de medicamentos para emagrecer não deve ser feito sem orientação médica. Tais remédios são tratamentos eficientes para combater a obesidade, mas não funcionam sozinhos.

O necessário é mudar os hábitos alimentares, praticar exercícios e em alguns casos até ter acompanhamento psicológico.

Um erro comum ao tomar remédios para emagrecer é parar o uso depois de perder os quilos desejados, mas nenhum hábito alimentar saudável foi adquirido, nem uma rotina de exercícios foi estabelecida. Por isso, o seu peso tende a voltar.

3 – Não relaxe com a alimentação depois de chegar ao peso ideal

A OMS (Organização Mundial de Saúde) reconhece a obesidade como uma doença crônica, que é resultado de vários fatores ambientais e genéticos. Depois que a obesidade acomete uma pessoa, ela não será curada só porque você chegou ao seu peso ideal.

Por isso, não é recomendado descuidar da alimentação, dos hábitos alimentares saudáveis nem dos exercícios depois de atingir sua meta na balança. É necessário continuar com refeições variadas, ricas em alimentos naturais e sem excessos durante o resto da vida para garantir que o efeito sanfona não ocorra.

4 – Não deixe de praticar atividades físicas

O processo de emagrecimento saudável inclui uma rotina de exercícios físicos junto com novos hábitos alimentares. Como já dito, em alguns casos é necessário acompanhamento psicológico também.

Portanto, além de continuar com seus novos hábitos alimentares, adquiridos enquanto você perdia peso, é necessário continuar também com os exercícios. Isso vai garantir que seu peso não vai aumentar de novo.

Para emagrecer e não engordar de novo, existe um método ideal

Portanto, mesmo com a quantidade de material na internet que investe em compartilhar métodos de emagrecimento, tenha em mente todas essas dicas.

Para emagrecer e não ganhar peso novamente, é necessário mudar seus hábitos alimentares e fazer exercícios físicos também. O mais indicado é procurar um nutricionista e investir em exercícios de acordo com seus limites e capacidade. E nada de abandonar os novos hábitos alimentares e os exercícios depois de chegar no seu peso ideal.

Se for uma jornada muito difícil para você realizar sozinho, busque apoio de um psicólogo também. Dessa forma, você vai perder peso e não ganhar nenhum quilo depois.

