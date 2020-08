O que são realmente os direitos humanos?

Daniel Homem de Carvalho acredita que o conceito de direitos é terrivelmente confuso, enganoso e deliberadamente confundido por alguns.

Embora a intenção das Nações Unidas fosse boa quando introduziu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esses direitos tendem a gerar um estado de espírito e de ser de vítima. Eles tendem a ser abusados ​​por alguns.

Por exemplo, quantas vezes já ouvimos que é direito de uma pessoa a liberdade de expressão caluniar e degradar outra publicamente? Daniel Homem de Carvalho já ouviu falar disso ser maltratado dessa forma com frequência.

Os direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos são direitos bem intencionados que alguns desejam instituir por lei. E eles são bem intencionados. Mas eles tendem a ser mal utilizados e confundidos por pessoas não tão bem-intencionadas.

Como disse, esses são direitos humanos. Isso significa que eles são feitos por humanos e policiados por humanos. Eles não são direitos naturais. Não nascemos com esses direitos humanos.

Existem direitos naturais, e estes são um direito que está em expansão. Os direitos humanos, por outro lado, são um direito crescente e, portanto, podem levar a um estado de espírito de vítima ou a uma mentalidade “olhe o que você fez para mim”.

Leia mais em: Daniel Homem de Carvalho mostra 5 truques para te ajudar durante o coronavirus.

Os únicos direitos com os quais você nasceu são os seguintes direitos naturais dados por Deus. Esses são o direito de ser compassivo, o direito de ser gentil com os outros e o direito de ajudar os outros. Você tem esses direitos. Eles são instintivos. Eles acontecem sem pensar. Se o mundo vivesse pensando neles, seria um lugar melhor. Todos os grandes pensadores do espírito os promoveram. Os animais também os assinam. Eles são naturais para a vida.

Você poderia adicionar outras pessoas, como você tem o direito de proteger a si mesmo e sua família e amigos e grupos.

Mas isso não pode ser aplicado. Você não pode ser feito para ser gentil. Você não pode ser forçado a ajudar. Você não pode ser feito para proteger a si mesmo e aos outros. Então, transformamos esses direitos naturais em direitos humanos, para que possam ser aplicados por lei.

Assim, ao ler direitos, Daniel Homem de Carvalho entende que eles só funcionam quando usados ​​com compaixão, gentileza e no esforço de ajudar.

E se você for gentil, compassivo e agir desta forma ao ajudar, então você naturalmente receberá de volta os direitos recíprocos que chamamos de Direitos Humanos. Mas se você for cruel, egoísta e assim por diante, descobrirá que seus chamados direitos são continuamente perseguidos.

É assim que funciona o universo ao nosso redor.