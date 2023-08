São José implanta faixas de retenção para motos em cruzamentos

A Prefeitura de São José dos Campos implantou faixas de retenção de parada exclusiva para motos à frente dos demais veículos, nos semáforos de cinco cruzamentos da cidade.

A área de cerca de 4 metros é delimitada por duas linhas de retenção com a pintura de uma moto no solo, destinada exclusivamente à espera de motocicletas e posicionada junto à aproximação semafórica. A chamada “área de espera” está no Código de Trânsito Brasileiro.

Motos

O objetivo da nova sinalização, que já está sendo utilizada em grandes centros urbanos, é que as motos ocupem o espaço e, na abertura do semáforo, saiam antes dos outros veículos reduzindo conflitos e garantindo maior segurança aos motociclistas, além de maior agilidade nas saídas, após a abertura dos sinais, promovendo fluidez e segurança.

Atualmente, São José possui uma frota de mais de 477 mil veículos e as motocicletas representam 15% da frota.



Para o projeto piloto, foram selecionadas corredores viários e marginais que promovem conexões entre as regiões da cidade e possuem grande fluxo de veículos e motocicletas.

As cinco primeiras faixas de retenção de motos foram implantadas na Região Sul, nos seguintes cruzamentos:

-Avenida Cidade Jardim com a Praça das Bandeiras

-Avenida Cidade Jardim com Avenida Iguape

-Avenida Cidade Jardim com a Avenida Cassiopéia

-Avenida Sebastião Henrique da Cunha Pontes com a Avenida Andrômeda

-Avenida Sebastião Henrique da Cunha Pontes em frente ao posto de combustível Sete Estrelas