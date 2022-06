Ubatuba é uma das cidades mais paradisíacas do litoral norte de São Paulo. Por esta razão, listamos algumas das 5 melhores praias de Ubatuba, com reservas naturais e praias de águas cristalinas. Há também praias desertas para aqueles que gostam de fugir da azáfama e da confusão.

Segundo a prefeitura, o município tem 102 praias e mais de 20 ilhas. Ubatuba é também a maior área do Brasil com floresta tropical atlântica intocada. Há muitas razões para visitar as praias da cidade. Veja nossa seleção:

1. praia Brava da Fortaleza

Não poderia faltar em nossa lista das melhores praias de Ubatuba. A praia Brava da Fortaleza está praticamente deserta. Sua costa é coberta por uma extensa área verde de Mata Atlântica, o que ajuda a compor o aspecto da praia, que tem mais de 200 metros de areia batida.

O mar cristalino e as águas calmas são perfeitos para aqueles que gostam de nadar e querem proporcionar à família um dia agradável fora. Entretanto, a praia carece de infra-estrutura (quiosques, restaurantes e banheiros).

O lado direito da praia (de frente para o mar), com mais vegetação, leva o turista ao caminho da Praia da Fortaleza. O acesso à Praia Brava da Fortaleza é pelo quilômetro 68 da BR-101, na direção de Caraguatatuba. Passando pelas praias Brava do Sul, Vermelha do Sul e Praia do Costa. Para chegar à praia, o turista deve tomar uma trilha leve.

2. Praia de Itamambuca

Conhecida como uma das melhores praias de Ubatuba para os surfistas, Itamambuca é um paraíso. Possui uma rica vegetação, um litoral rochoso e grandes ondas, razão pela qual organiza campeonatos de surf todos os anos. O lugar também é muito procurado pelos turistas, pois oferece estruturas de camping, hotéis e pousadas, assim como quiosques para aqueles que passam o dia na praia.

O acesso à praia de Itamambuca é pelo quilômetro 35 da rodovia BR-101, em direção a Paraty. Há duas opções para entrar na praia: através do Condomínio ou através do Recanto de Itamambuca, para o qual é necessário atravessar o rio Itamambuca.

3. Praia de Caçandoca

O acesso a praia da caçandoca são por uma estrada de terra a partir da SP-55, entre os quilômetros 77 e 78. A distância até a praia é de cerca de 6 km com muitas curvas. Ao chegar ao local, o visitante encontra um grande campo aberto que se estende até a praia. Há uma pequena estrutura de serviço com algumas cabanas em ambas as extremidades desta praia.

De seu canto esquerdo um caminho leva à praia de Pulso e no canto direito um pequeno riacho marca o início de outro caminho que leva à praia de Caçandoquinha. Seu mar tem ondas pequenas, águas cristalinas e areia fina e compacta perto do mar. Ao longe, você pode ver a ilha de Mar Virado.

4. Praia do Cedrinho

A praia do Cedrinho não poderia ficar de fora de nossa lista das melhores praias de Ubatuba. Afinal, ela já foi listada como uma das 10 praias mais bonitas do Brasil. Tem uma pequena faixa de areia e um mar que parece uma piscina natural, acompanhada de águas cristalinas. O litoral é muito rochoso, o que o torna um local ideal para mergulhar com tubo de respiração e observar os peixes nativos da região. Há um grande quiosque, mas você deve trazer sua própria comida.

O acesso à praia do Cedrinho é feito através do quilômetro 53 da BR-101. Metade do percurso é em uma estrada de terra, que leva ao início da trilha, onde você tem que caminhar por um caminho de cerca de 800 metros, portanto não leve muita coisa, pois a subida de volta da praia pode ser cansativa.

5. Ilha Couves

A ilha de Couves tem duas praias e uma pequena faixa de areia branca, com águas cristalinas, perfeitas para nadar. A área circundante é muito arborizada, com uma linha de costa rochosa. O local também possui excelentes piscinas naturais, adequadas para o mergulho.

Para chegar à Ilha das Couves, pegue a rodovia Rio-Santos em direção a Paraty (RJ). A entrada é pela praia de Picinguaba – tome cuidado para não entrar no centro de Picinguaba. Esta é a praia onde se encontram os barcos que fazem a viagem para a Ilha das Couves. A viagem leva aproximadamente 15 minutos.

6. Praia Puruba

Puruba Beach também é considerada uma das melhores praias de Ubatuba por ser um canto intocado da costa norte. Caracterizada por ser uma praia de tombos, tem cerca de 1,5 km de areia macia e fina. O local tem muito pouca infra-estrutura, portanto é importante trazer um lanche para o dia. Dois rios, o Quiririm e o Puruba, correm através do local, rodeados de Mata Atlântica.

O acesso à praia de Puruba fica no quilômetro 24 da rodovia Br-101. Quando se chega a este ponto, é preciso continuar mais 2 quilômetros até chegar à aldeia de Puruba. De lá, atravessar o rio para chegar à praia. Há também a opção de atravessar o rio de barco. Outra estrada está localizada à direita da praia, no quilômetro 25. Nesta estrada, é necessário subir uma estrada de terra, que tem um caminho íngreme que leva diretamente para a praia.

Imagem de IvaCastro por Pixabay