Índices de criminalidade são os menores em 19 anos

Com ampliação de investimentos e novos programas, união das forças de segurança e ações e melhorias constantes, São José dos Campos registrou nos 11 primeiros meses deste ano os menores índices de homicídios, roubos, furtos, roubos de veículos e furtos de veículos em comparação ao mesmo período dos últimos 19 anos, considerando os dados desde o início da série histórica, em 2002.

SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública)

As taxas de criminalidade de novembro foram divulgadas nesta segunda-feira (28) pela SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública).

São José Unida

Os principais índices têm despencado progressivamente, principalmente na comparação com 2016, ano anterior à implantação do programa São José Unida, que reúne todas as forças de segurança com o objetivo de prevenir a violência e reduzir as taxas de criminalidade.

Os bons resultados se refletem na aprovação popular. São José está em primeiro lugar no ranking das 10 maiores cidades do Estado de São Paulo no grau de satisfação da população com a segurança e com a Guarda Civil Municipal desde 2019, de acordo com pesquisa do Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos) realizada no segundo trimestre de 2020.

Homicídios em queda

De janeiro a novembro de 2020, foram registrados 32 assassinatos, uma média que não chega a 3 por mês. Outro dado que chama atenção é que nos 11 primeiros meses deste ano não foram registrados latrocínios (roubos seguidos de morte).

Desde que o programa São José Unida foi implantado em 2017, as taxas de homicídios vêm sendo reduzidas ano a ano: foram 36 em 2019, 54 em 2018 e 56 em 2017.

Na comparação com 2016, o total de mortes de janeiro a novembro foi reduzido pela metade –naquele ano, o número de homicídios chegou a 72.

Criminalidade despencando

As taxas de roubos, furtos, roubos de veículos e furtos de veículos também despencaram nos 11 primeiros meses de 2020 e também são as menores dos últimos 19 anos.

De janeiro a novembro deste ano, foram 1.669 roubos, sendo que não houve assaltos a banco e foram registrados 7 casos de roubos de cargas. O índice é 58% menor do total de 2016, quando foram 3.983.

Os 3.712 furtos deste ano também são 58% do total de 2016 –na ocasião, foram 5.859.

Quanto aos roubos de veículos, a queda quanto a 2016 foi de 65% –243 em 2020 contra 688 em 2016. Foram registrados 899 furtos de veículos nos 11 primeiros meses de 2020.

Índices de criminalidade (janeiro a novembro)

HOMICÍDIOS

2020: 32

2019: 36

2018: 49

2017: 49

2016: 72

Redução de 11% na comparação com 2019, de 35% quanto a 2018 e 2017 e de 50% na comparação com 2016



ROUBOS DE VEÍCULOS

2020: 243

2019: 439

2018: 546

2017: 695

2016: 688

Queda de 45% em relação a 2019, de 55% na comparação com 2018 e de 65% quanto a 2017 e 2016



FURTOS DE VEÍCULOS

2020: 899

2019: 1.692

2018: 2.045

2017: 2.303

Decréscimo de 47% quanto a 2019, de 56% em relação a 2018 e de 61% na comparação com 2017



ROUBOS

2020: 1.669

2019: 2.062

2018: 2.668

2017: 2.937

2016: 3.983

Redução de 19% em relação a 2019, de 37% quanto a 2018, de 43% na comparação com 2017 e de 58% em relação a 2016



FURTOS

2020: 3.712

2019: 4.763

2018: 5.238

2017: 5.782

2016: 5.859

Queda de 22% em relação a 2019, de 29% em relação a 2018, de 36% na comparação com 2017 e 58% quanto a 2016

Investimentos e ações da Prefeitura na segurança

• Implantação de solução de Cidade Inteligente (SCaaS – Smart City as a Service), com 1.000 câmeras com inteligência por toda a cidade, interligação semafórica, antenas de wi-fi com internet gratuita à população e a criação de um CSI (Centro de Segurança Integrada)

• Criação do programa São José Unida, que reúne todas as forças de segurança do município para prevenir e reduzir os índices de criminalidade

• Contratação de 100 novos guardas civis municipais, aumentando o efetivo para os atuais 336 integrantes

• Maior agilidade e melhores resultados no trabalho diário da Guarda Civil Municipal após a substituição de 100% da frota por carros elétricos, que são menos poluentes, mais econômicos e eficientes. Também foram adquiridos drone, microcâmeras para uso nos uniformes, radiotransmissores digitais, tablets, novas e modernas armas, fardamentos e coletes à prova de bala

• Portais de segurança, que consistem em câmeras de monitoramento com tecnologia de fotossensores, que permitem a obtenção de informações instantâneas sobre os veículos que passam pelos portais de segurança instalados em vários pontos de entrada e saída da cidade

• Modernização do sistema de iluminação pública, com implantação de lâmpadas de LED em todas as regiões da cidade

• Retomada da Atividade Delegada, em parceria com a Polícia Militar

• Implantação da Patrulha da Lei Maria da Penha, garantindo mais segurança para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar

Índices de criminalidade têm despencado após implantação do programa São José Unida, que garantiu mais eficiência à Guarda Civil Municipal – Foto: Divulgação