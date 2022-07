Açaí é forte aliado nas práticas de atividades físicas

Conheça os benefícios do superalimento e saiba como consumir a fruta de forma benéfica

Manter hábitos saudáveis como dormir bem, praticar exercícios físicos e se alimentar adequadamente tem sido uma rotina na vida de muitos. Segundo pesquisa do Google, estima-se que, entre os anos de 2018 e 2020, os praticantes de exercícios físicos ao redor do mundo aumentaram cerca de 11%. O interesse em práticas esportivas, independentemente dos resultados escolhidos, fez com que atletas procurassem alternativas saudáveis na alimentação e em alimentos que proporcionam os resultados almejados.

Fonte de vitamina, o açaí se tornou um dos alimentos mais procurados pelos atletas. Rica em nutrientes e vitaminas, a fruta é originária da Amazônia e tornou-se muito popular em todo o Brasil, seja em sucos, sobremesas ou em sua forma pura. Dentre os motivos da popularidade da fruta entre os atletas, está a quantidade de nutrientes. Segundo pesquisa da Embrapa, o açaí tem cerca de 13% de proteínas e aminoácidos – esse número é maior do que a quantidade presente nos ovos e no leite.

Os atletas que consomem a fruta também se beneficiam com vitaminas B1, C e B2, auxiliando o metabolismo de forma geral e garantindo o bom funcionamento do sistema nervoso. Além disso, o açaí também ajuda na diminuição do colesterol ruim, atua na prevenção contra convulsões e evita a gravidade de doenças hepáticas.

O açaí também é um ótimo aliado no fortalecimento do sistema imunológico e um forte agente anti-inflamatório. A fruta é rica em antioxidantes, ferro, cálcio e fósforo, e baixa em calorias. Em seu estado natural, 100g da fruta contêm em média 65g de calorias, o que auxilia na perda de peso e no aumento de massa.

Para conseguir os benefícios do superalimento, a recomendação dos nutricionistas é que ele seja consumido cerca de 1h antes das atividades físicas, para quem pretende praticar mais de 1h30 de exercícios. A fruta como pré-treino funciona como fonte de energia para o organismo, pois ela dá mais disposição e ajuda a manter o condicionamento físico.

Contudo, o consumo de açaí após o treino também não é descartado pelos especialistas. A fruta contém vitaminas e açúcares que podem auxiliar na reposição de glicose e líquidos para o corpo. Ele também ajuda no combate aos radicais livres, causados pela atividade física intensa, ajudando a diminuir a perda de massa magra.

O açaí é recomendado para todos e, de maneira geral, não possui contraindicações. Nutricionistas indicam o consumo tanto para atletas que desejam o aumento de massa muscular quanto para pessoas que praticam exercícios físicos para perda de peso.

Muitas pessoas se questionam, mas o açaí engordaapenas quando consumido em excesso. A dica é sempre consumir com moderação e buscar a forma natural, como, por exemplo, bater a polpa da fruta in natura com água, banana e morango, ou consumir o açaí puro, acompanhado de iogurte natural desnatado Dessa forma, é possível manter os nutrientes e seguir a dieta.

Foto:iStock