Abertas inscrições para 20º Prêmio Crea-GO de Meio Ambiente

Profissionais da área tecnológica, personalidades, entidades, instituições públicas e privadas, pessoas físicas e jurídicas e propriedades rurais de todo o território nacional, que tenham desenvolvido iniciativas voltadas à sustentabilidade e ao meio ambiente, podem concorrer ao 20º Prêmio Crea-GO de Meio Ambiente. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 5 de agosto no site.



Realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás (Crea-GO), a premiação tem como objetivo contribuir para a geração de novas ideias e fortalecer projetos que visam o uso sustentável dos recursos naturais, bem como estimular setores da economia nas boas práticas ambientais. Os vencedores serão anunciados no dia 9 de novembro.



A coordenadora de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Crea-GO, Eng. Amb. Marcella Castro Linguitte, diz que o objetivo é fazer com que todos os Creas participem, uma vez que a área tecnológica está envolvida em diversas ações sustentáveis do país. “Temos o compromisso de valorizar a atividade, as profissões do Sistema Confea/Crea e o desenvolvimento sustentável nacional. Esse ecossistema é o propulsor para ações ambientais inovadoras e a ideia é reconhecer essas ações, valorizá-las e premiá-las”, afirma.





“É fundamental discutir o papel das Engenharias, Agronomia e Geociências no desenvolvimento sustentável do Brasil. Nossas profissões estão amplamente presentes na criação de soluções inovadoras para a toda a sociedade. Portanto, iniciativas como essa reforçam a necessidade de abrirmos espaço para reconhecer esses esforços”, conclui a vice-presidente no exercício da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), Eng. Civ. Lígia Marta Mackey.







Sobre o Crea-SP - Instalada há 88 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais nas áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 350 mil profissionais registrados e 95 mil empresas registradas.