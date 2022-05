Abajur na decoração: Onde e por que colocar?

Abajur na decoração pode ser bastante interessante, mas onde e porque colocá-lo é essencial. Por isso criamos esse material completo para você dando ideias de como usar esse elemento. Entretanto, é interessante que você leia a nossa matéria completa para não perder nenhuma dica.

Abajur na decoração: Por que colocá-lo na sua casa?

Primeiramente, devemos começar com o mais primordial. Afinal, porque utilizar o abajur na sua casa? Essa é uma grande questão porque às vezes queremos fazer grandes mudanças no nosso lar, não é verdade?

Entretanto, esquecemos que ideias simples e funcionais podem ser bem melhores. Abajur na decoração é bastante interessante justamente por isso. Unindo simplificado e deixando o ambiente que você coloca mais confortável possível.

Assim como uma pequena estante é sempre bem-vinda em qualquer lugar, o abajur também é. Porém, sempre é importante deixar sua decoração o mais funcional possível. Afinal, deixar algo apenas para que o ambiente fique mais bonito, não é tão interessante assim.

No próximo tópico vamos falar onde colocar o abajur na sua decoração e para cada ambiente, vamos falar qual é o abajur ideal para ele. Dessa forma, você vai conseguir descobrir se o seu consegue se encaixar e em quais lugares ele pode se encaixar.

Abajur na decoração: Onde colocar e qual lampada escolher?

Nesse tópico vamos falar onde colocar e qual é o modelo ideal de lâmpada para cada ambiente. No tópico seguinte, vamos falar melhor sobre qual é a composição ideal para cada cômodo da sua casa. Afinal, o abajur precisa combinar com toda a decoração.

Quarto de casal

Sempre vemos no cinema americano um quarto de casal com dois abajures. Afinal, realmente é um lugar aconchegante para se ter um abajur. Entretanto, o modelo de abajur deve ser pensado para a rotina do casal.

Imagine que você e seu parceiro leem bastante ou mesmo antes de dormir. É interessante procurar um abajur com uma luz mais amarela que não atrapalhe a leitura.

Dessa forma, você e seu parceiro devem escolher dois modelos com lâmpadas branco quente, de preferência LED. Afinal, esse modelo é ideal para transmitir relaxamento e a cor mais amarelada faz com que o sono chegue mais rápido.

Quarto de um bebê ou recém-nascido

Um quarto de bebê ou recém-nascido deve ter um abajur. Principalmente, se o quarto da criança possui uma poltrona para amamentação ou para a leitura de histórias, por exemplo.



Também é interessante que você compre o mesmo modelo de lâmpada do exemplo anterior. Afinal, isso vai fazer com que a criança durma mais rápido.

Além disso, o quarto completamente escuro e apenas a luz do abajur ligada vai oferecer uma conexão ainda maior entre os pais e o bebê. Favorecendo um ambiente acolhedor no primeiro dia de vida ou nos primeiros meses de vida.

Sala de estar

A sala de estar é um ambiente interessante, onde o abajur pode ser usado de várias maneiras. Enquanto se vê um filme, lê um livro, tem conversas mais profundas em um dia de chuva. O abajur realmente muda completamente o ambiente para algo mais confortável.

Entretanto, a lâmpada precisa ser diferente. Como se trata de um ambiente onde tem um nível de atenção entre as pessoas que estão, é necessário usar a lâmpada branco neutra.

É interessante que se coloque o abajur em um dos cantos de sua sala de estar. Porém, é melhor ainda longe da TV, afinal já é uma fonte de luz. Uma ótima opção, caso os cantos estejam ocupados é colocar o abajur na sua mesa de centro.

Escritórios

Escritórios ou mesas para estudo é muito interessante que se tenha um abajur. Afinal, ele pode ajudar na concentração da pessoa que está trabalhando nessa pandemia ou estudando.

A lâmpada nesse caso deve ser uma LED branco e fria. Esse tipo de lâmpada promove maior atenção no que se está fazendo.

Abajur na decoração: Quais são os principais modelos?

Nesse penúltimo tópico da nossa matéria, vamos falar quais são os principais modelos de abajur e quais os lugares ideais de cada modelo. Eles são:

Arandelas (Quarto de casal, mesa de centro ou área externa)

Abajur com cúpula (Quarto de casal ou sala de estar)

Modelo simples (Quarto de crianças ou adolescentes)

Abajur com cúpula colorida (Quarto de bebês e recém-nascidos)

Modelo vazado (Sala de estar ou quarto de adolescentes)

Abajur com franjas (Quarto de casal ou sala de estar)

Modelo pendente (Escritórios)

Existem inúmeros modelos de abajur. Uma ótima ideia é apostar na criatividade de um modelo de abajur, mas é necessário bom senso. Afinal, o modelo da sua escolha precisa combinar com o resto do ambiente.

Combine junto do ambiente

Um abajur deve ser parte do ambiente mesmo que o objetivo dele seja chamar atenção. Para finalizar nossa matéria vamos dar algumas dicas finais para que você consiga combinar abajur e ambiente juntos.

A primeira delas é que a cor do abajur deve combinar com as cores do ambiente. De preferência, é interessante que você compre um modelo com uma cor que já aparece no cômodo da sua escolha.

Nossa segunda dica é explorar os vários modelos de abajur antes de comprar. Afinal, o abajur deve compor o ambiente. Dessa forma, não faz sentido usar um modelo simples quando toda a estética do cômodo pede outra coisa.

A terceira e última dica é respeitar quando um cômodo não pede um abajur. Imagine um escritório minimalista e com uma janela enorme, onde a sua única utilização é feita durante o dia. Faz sentido ter um abajur lá? Acreditamos que não.

Gostou da nossa matéria sobre abajur na sua decoração? Comente abaixo qual será o modelo que você vai comprar para seu cômodo.

