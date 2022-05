A educação financeira é nula no aprendizado de crianças e jovens brasileiros. Por isso, a maioria das pessoas atinge a idade adulta sem saber como gerenciar o próprio dinheiro. Uma pesquisa realizada pela Acordo Certo mostrou que cerca de 73% dos brasileiros não guardam dinheiro para emergências ou objetivos mais caros.

Esse número é apenas um reflexo da falta de educação financeira dos brasileiros, já que poupar dinheiro é muito importante. Além disso, segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) de 2022, cerca de 76,6% das famílias brasileiras estão com algum grau de inadimplência.

Isso só pode mudar com o estudo e a prática de uma boa educação financeira por parte das pessoas. É muito importante aprender como administrar o próprio dinheiro, para não gerar consequências negativas para a sua vida.

Uma boa forma de adquirir hábitos financeiros mais saudáveis é através de micro cursos online. Os micro cursos das categorias “Desenvolvimento Pessoal”, “Educação”, “Família e Criação de Filhos” podem ajudar você a desenvolver comportamentos mais equilibrados com relação às suas finanças pessoais.

Agora, entenda como aprender educação financeira.

1. Faça um planejamento financeiro

Para começar a se organizar financeiramente, você precisa fazer um planejamento financeiro. Você pode fazer isso em uma agenda, um documento no Excel ou mesmo em um aplicativo de celular.

Coloque toda a sua receita do mês. Isso significa tudo que você tem para ganhar no período. Depois, coloque as despesas fixas e variáveis. Despesas fixas são aquelas que ocorrem todo mês, como aluguel, conta de água, luz e outras. Já despesas variáveis são aquelas que ocorrem em alguns períodos, como cabeleireiro, festas de Natal e Ano-Novo, entre outras.

Depois de fazer seu planejamento financeiro, você terá um panorama melhor para iniciar seus passos para ter uma vida financeira equilibrada.

2. Não compre por impulso

É muito normal ter aplicativos de celular de compras ou fazer compras por impulso no shopping ou pedir delivery de comida no final de semana. Para diminuir seus gastos mensais, você deve eliminar as despesas desnecessárias no mês.

Isso inclui tudo que não estava programado para ser comprado em seu planejamento financeiro. São esses gastos que fazem uma enorme diferença na hora de sobrar dinheiro ou não no final do mês. É muito importante parar de comprar supérfluos virtualmente, ou mesmo em um passeio que não estava planejado.

3. Faça uma reserva de emergência

Esse é um ponto fundamental para você colocar a educação financeira em prática. Você precisa guardar dinheiro para emergências, sejam médicas, uma viagem fora de hora para visitar um parente adoentado, um bichinho de estimação que ficou doente ou um aparelho eletrônico que quebrou.

Infelizmente, muitas pessoas recorrem ao cartão de crédito ou a empréstimos nesses momentos. No entanto, há muitos juros envolvidos e você ficará com mais despesas por meses depois disso.

Dessa maneira, olhe seu planejamento financeiro e veja quanto você pode poupar mensalmente. Você pode fazer uma conta poupança para guardar esse valor.

4. Tenha apenas um cartão de crédito

Ter mais de um cartão de crédito, principalmente com limites altos, é uma grande adversidade para colocar em prática a educação financeira. Isso porque muitas pessoas tendem a ver o limite do cartão de crédito como uma extensão de suas receitas. Ou seja, se o limite do cartão é de R$500, parece que existe mais esse valor para gastar no mês.

No entanto, dá para entender como isso é absurdo. Qualquer compra no cartão de crédito, seja parcelada ou não, terá que entrar no seu planejamento financeiro futuramente e ainda com juros.

Isso não é nada saudável para uma vida financeira equilibrada. Por isso, tenha apenas um cartão de crédito. Evite o uso do cartão em compras banais do cotidiano. Um cartão de crédito deve ser utilizado no caso de compras de alto valor, e com o mínimo de parcelas possíveis.

Vale não esquecer de colocar os valores das parcelas em seu planejamento financeiro. Parcele apenas produtos eletrônicos ou outras compras de difícil acesso à vista. Também considere que o valor de todas as parcelas precisa caber no seu bolso. Seguindo as dicas, você terá uma vida financeira mais equilibrada.

