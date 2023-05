CASACOR São Paulo começa terça-feira (30), com o tema Corpo&Morada

36ª edição da mostra vai até dia 06 de agosto no Conjunto Nacional

CASACOR São Paulo, principal evento da mais completa mostra de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas, começa nesta terça-feira, 30 de maio, e segue até 06 de agosto, no Conjunto Nacional, com o tema Corpo&Morada. A proposta da 36ª edição é a de trazer novas leituras e abordagens para tratar de grandes questões do nosso tempo como inclusão, diversidade e sustentabilidade. Os profissionais do elenco 2023 apresentam projetos em referência à pele em que habitamos, além daquela do corpo, a da casa e a do planeta.

Conjunto Nacional

Este ano, a mostra está num espaço ampliado, com mais de 11.000m² de área construída, e ocupa o mezanino e o terraço aberto do prédio, com uma configuração totalmente nova para os visitantes, que poderão conhecer ainda mais de perto a arquitetura do icônico edifício, ao longo do circuito com 73 ambientes. A implantação vai surpreender ao abrigar 22 estúdios e lofts, 11 casas, 14 jardins, praças e ilhas de bem-estar, 6 operações de restaurante, bar e café, 5 banheiros unissex com espaço família, 6 lojas e operações comerciais, além de 2 ambientes funcionais (bilheteria/chapelaria e lounge), 5 áreas de exposições e instalações artísticas, além de espaços variados.

Foto:Divulgação CASACOR

CASACOR

“2023 chega como um ponto de virada para CASACOR. Estamos crescendo, desbravando novos territórios, nos inserindo cada vez mais no universo das artes e prosperando vertiginosamente em negócios. Mais que uma mostra consolidada, queremos ser um espaço de permanência, celebração e conexão, mas sem nunca esquecer quem somos, nem mesmo deixar de lado nosso DNA e missão de criar anualmente experiências imersivas, e porque não inesquecíveis, no segmento de arquitetura e decoração. Os diálogos se transformam, novos vínculos são criados, mas a essência do que fazemos há 36 anos é o que continuará nos guiando sempre”, diz André Secchin, Diretor Geral de CASACOR.

Ele aponta que o evento deste ano vem para consolidar a posição da plataforma no segmento e destaca as 3 décadas de parceria com a Deca, Patrocinadora Master da CASACOR, como um dos maiores exemplos de simbiose do mercado. Ele conta também sobre o lançamento de uma parceria inédita com o Banco BRB, banco oficial da mostra, que apresenta o cartão BRB CASACOR.

“Um dos grandes momentos da CASACOR 2023 é a celebração de 30 anos de nossa união com a Deca, juntas, as duas marcas são protagonistas de uma experiência criativa e inovadora, que resulta num laboratório de desenvolvimento de produtos e aplicação de tendências como nunca se viu antes. Adicionalmente, este ano lançamos uma nova parceria com o Banco BRB, com a criação do cartão BRB CASACOR, com o qual visitantes e clientes do banco terão vantagens exclusivas”, anuncia Secchin.

Corpo&Morada

Os curadores da CASACOR, Livia Pedreira, Pedro Ariel Santana e Cris Ferraz, amparados em pesquisas de tendências, definiram o conceito do ano, sintetizado no tema Corpo&Morada. A partir daí convidaram artistas, arquitetos, designers de interiores e paisagistas para criarem instalações e ambientes que promovessem reflexões e experiências para o visitante durante todo o percurso da mostra.

“Podemos fazer muitas leituras do tema deste ano, que representa um momento de cuidado e atenção em diversas esferas. Quando falamos do planeta como morada temos o conceito do corpo natureza, que está muito vivo e presente em toda a CASACOR. Um dos destaques é o Banho Floresta , que todos verão no trabalho do botânico e paisagista Ricardo Cardim, que ao lado da arquiteta Alessandra Cardim, busca o resgate e a regeneração das espécies nativas brasileiras para compor duas instalações, utilizando a vegetação exuberante da Mata Atlântica”, conta Livia Pedreira, curadora de CASACOR.

Além da biofilia e da relação dos seres humanos com a natureza – que ganham espaço em ambientes como o arquiteta e do paisagista peruanos, Augusta Pastore e Santiago Rosse, ao proporem uma reflexão sobre um novo horizonte plantopoceno e fitocêntrico, outros conceitos trabalhados na mostra incluem o corpo ancestral, presente na instalação do artista Daniel Jorge. Andarilho que correu o mundo, ele mergulhou na arquitetura periférica e nos padrões geométricos africanos no Benin e na Nigéria, traduzindo sua vivência em uma escultura-monumento.

O visitante encontrará ainda o corpo memória, com a saga de Lampião e Maria Bonita, que é revisitada no painel desenhado pela designer de superfície Jade Marangolo, em parceria com a arquiteta Gleuse Ferreira, bisneta do casal. O corpo onírico será representado pela luz e suas poéticas, tema da instalação de um dos mais renomados light designers do país, o arquiteto Guinter Parschalk.

CASACOR São Paulo

A CASACOR São Paulo mostra ainda o corpo social, com as cidades densas, as desigualdades gritam por atenção e um novo olhar. Essa é a jornada desenhada pela jovem arquiteta e ativista urbana Ester Carro. A moradora da comunidade do Jardim Colombo mostra com seu projeto – um estúdio de 34m² – como é possível planejar uma casa digna e sustentável para famílias de baixa renda.

O conceito todos os corpos, um dos mais importantes da atualidade, também se faz presente e o design universal rege a proposta de um estúdio criado pelo trio ArqTab e Maycon Fogliene. A Casa do Ser propõe uma moradia que se molda às diversas fases da vida e necessidades das pessoas, da infância à terceira idade. Além de ser toda adaptada para atender às mudanças que vão surgindo ao longo da vida, a moradia atende pessoas com deficiências permanentes ou temporárias, como baixa mobilidade, cadeiras de rodas, tetraplegia, pessoas de baixa estatura, pessoas gordas. A casa é completa e 100% conectada, além de estar adequada às normas de acessibilidade.

Elenco

Para comemorar 30 anos de parceria com a CASACOR, a Deca convidou um dos maiores nomes da arquitetura residencial no mundo, o arquiteto Sig Bergamin. Há três décadas, o arquiteto assinou um ambiente para a marca e agora, retorna para celebrar a longeva sinergia em máxima potência, com um ambiente que vai mostrar a história das últimas três décadas do banheiro brasileiro. Já a Portinari, outra empresa do Grupo Dexco, leva para a CASACOR São Paulo um dos mais premiados arquitetos paisagistas do país: Alex Hanazaki, conhecido por seus projetos marcantes nas edições em que participou. Também do grupo Dexco, a Duratex, terá a arquitetura solar da carioca Paola Ribeiro.

A LG convidou o escritório carioca, BC Arquitetos, com sede em São Paulo e projetos em todo o país e em Portugal. O catarinense Marcelo Salum, também estabelecido em São Paulo, vai assinar a Casa Riachuelo. E um dos talentos promissores revelado pela mostra, o arquiteto Ricardo Abreu, foi convidado pela Coral para projetar o ambiente da marca. O trio paulista Carolina Mauro, Daniela Frugiuele e Filipi Troncon, da Suíte Arquitetos, vai projetar o espaço da Cosentino. Outro trio, a Très Arquitetura, foi convidado pela Celmar, que estreia na CASACOR São Paulo com ambiente proprietário, bem como a Líder, que traz o escritório Figueiredo Fischer Arquitetos para fazer seu espaço.

Os visitantes vão conhecer ainda os projetos de Guilherme Torres, Léo Shehtman, Brunete Fraccaroli, Eduardo Baldelomar, Caio Bandeira e Thiago Martins, Maria Clara Marback, Cristiane Pepe e Ecatherina Brasileiro, José Carlos Navarro, Fernanda Rubatino, Letícia Nannetti, Salvio Júnior e Moacir Júnior, Tufi Mousse, Rodolpho Schier, Juarez Cruz, Luciana Viganó, Adriana Valle e Patricia Carvalho, Bianca da Hora, Josemar Costa Junior, Gleuse Ferreira, Gustavo Martins, Mônica Costa, Cacau Ribeiro, Hellen Pacheco, Quintino Facci, o trio Silvia Camargo, Caru Cunha e Nana Cunha, Carla Felippi, Luiz Otávio Debeus, Ticiane Lima, Érica Salguero, Mauro Contesini, Tota Penteado e Ricardo Caminada, Flávia Burin e Bruna Moretti, Barbara Dundes, Marcela Penteado, Gabriel de Lucca, Paulo Azevedo, Carlos Navero, Cilene Lupi, Vilaville Arquitetura e Samuel Angelo em parceria com Zéh Henrique Domingues.

O elenco de paisagistas traz os talentosos Bia Abreu, Clariça Lima, Catê Poli e João Jadão, Ricardo Pessuto, Luciana Bacheschi e Gabriela Pileggi, Luciano Zanardo e a dupla Felipe Stracci e Luciana Pitombo, do Plantar Ideias. No time de estreantes está a arquiteta e apresentadora do GNT Stephanie Ribeiro, que divide a autoria do projeto com José Carrari Filho e Gabriel Ramires. A arquiteta e ativista social, Ester Carro, da ONG Fazendinhando, além das arquitetas Audrey Carolini, Thamires Mendes, do ArqTab, que se juntaram a Maycon Fogliene, Anna Yuri e Jefferson Anthero, Andressa Danielli e Vanessa Pasqual, Bruno Moraes, Danielle Vit, Daniel Szego e Fredy Terzian, Felipe e Eloy Fishberg, Felipe de Almeida, Isabella Nalon, Juliana Cascaes, Rafael Zampini, Renan Altera e Rubia Vieira

Experiência CASACOR

Logo na entrada da mostra, dando boas-vindas, e depois novamente no meio do circuito, a intenção é convidar à imersão em um ambiente natural, que simula uma floresta com seus sons, aromas e árvores. Será um Banho de Floresta que propõe a reflexão sobre a preservação da nossa biodiversidade. A entrada do evento tem ainda uma homenagem ao Conjunto Nacional e a bilheteria reproduz a luz e os detalhes do famoso domo do prédio.

A aproximação com o universo das artes ficará ainda mais evidente este ano. Pela primeira vez, a CASACOR São Paulo terá sua própria Galeria de Arte, com o gaúcho Cézar Prestes como curador convidado e arquitetura de Gabriel de Lucca. As instalações artísticas ao longo do trajeto também compõem a aura de arte, com projetos de murais, painéis, esculturas e luzes. Um dos estaques da edição é Percusus, instalação que explora a correlação entre o trabalho da artista plástica Regina Silveira e do arquiteto e designer Guilherme Torres.

Na gastronomia, o evento traz de volta o Badebec com as delícias criadas pela chef Lourdes Botura e o Myk, restaurante grego com cardápio variado e charmoso. Para quem gosta de tomar um drink acompanhado de boa música, a pedida é o bar Caracol, com sua carta de drinks especiais. Entre as operações estreantes, a mostra terá o vegano Horta e a confeitaria saudável de Isabela Akkari, com um cardápio repleto de delícias sem açúcar, sem glúten, sem lactose e sem farinha.



No mall da CASACOR, a Livraria Paisagem terá uma seleção de livros de Arte e Arquitetura. A Loja Hybrida retorna com sua seleção de itens de decoração e mobiliário. A Gustavo Eyewear encanta com sua coleção de armações de óculos de grau e de sol. Outro espaço que promete é o da Diageo, onde o público vai encontrar bebidas da marca, além da Loja Perigo, marca carioca como foco na desconstrução do linho, levando-o para a rua em looks de streetwear.

Acessibilidade

Desde 2016, a CASACOR São Paulo é um evento 100% acessível para pessoas com mobilidade reduzida. Isso é resultado de um trabalho contínuo iniciado na edição de 2005, quando foram feitas as primeiras adequações nas áreas de circulação para cumprir o decreto federal no5.296, de 2004, que determinava a adoção gradual de medidas de acessibilidade em edificações de uso público.



Em 2006, a CASACOR firmou uma parceria com a Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (Seped) com o objetivo de apresentar os conceitos e as normas técnicas relacionados ao tema aos profissionais do elenco. Nesse mesmo ano, pela primeira vez, a Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) analisou previamente todos os projetos da mostra e propôs as adaptações necessárias, fato que se repetiria pelas edições seguintes.



A conscientização e adesão de arquitetos, designers de interiores e paisagistas, aliadas ao acompanhamento constante da direção do evento, fez com que a CASACOR evoluísse até o estágio atual, em que a acessibilidade está incorporada de forma natural aos ambientes, o que torna a mostra uma experiência fluida e confortável para todos.

Este ano, o evento conta com a parceria da arquiteta Silvana Cambiaghi, da Design Universal Consultoria, e adota uma nova medida para atender a quem tem dificuldades de locomoção: todos os banheiros dispõem de cabines acessíveis, além de serem unissex e contarem com espaço família. Há também uma série de gentilezas voltadas aos deficientes visuais e auditivos, como mapa tátil em braile, trajetos de piso tátil, aplicativo de tradução em libras em tempo real – desenvolvido pela Associação dos Amigos Metroviários dos Excepcionais – e visitas guiadas especialmente preparadas.



Sustentabilidade e Impacto Social

Parte fundamental do DNA de CASACOR, a sustentabilidade continua sendo não apenas a maior tendência do segmento, mas a força motriz de toda a mostra, que tem alcançado níveis surpreendentes com seu programa de gestão de resíduos. Implementado em 2016, o programa venceu várias etapas, que incluíram conscientização de equipes de trabalho e de arquitetos do elenco, para alcançar a marca de 99,7% de reaproveitamento de resíduos. A meta deste ano é alcançar 100%. Além de adotar medidas como obra secas, economia e reutilização de recursos hídricos, economia de energia, coleta seletiva, programa de reciclagem e destino adequado para resíduos promovendo a economia circular, a mostra também realiza doações de materiais de construção resultantes do desmonte do evento para ONGs.

Nesta edição, a CASACOR São Paulo fará 100% de compensação para suas emissões de carbono, assim como nos dois anos anteriores, além de ter a certificação Lixo Zero. A mostra também promove ações de impacto social que começam com a venda de ingressos para a avant-première em parceria com o Diversa, Arte e Cultura (DAC), organização social voltada para a promoção da diversidade humana e que apoia projetos e eventos de caráter cultural, artístico e social. O DAC receberá 100% dos valores arrecadados na ação.Para seguir com o apoio às ações do Fazendinhando, a CASACOR São Paulo irá doar para a ONG a quantia de R$1,00 a cada ingresso vendido na mostra deste ano.

Visitação e compra de ingressos

Esse ano, assim como nos anteriores, a CASACOR São Paulo manterá sua agenda de visitação programada, onde o visitante deve escolher o dia e a hora em que deseja visitar a mostra e, no ato da compra, atentar a esse detalhe, pois haverá tolerância máxima de 15 minutos para entrada no evento. A venda de ingressos acontece por meio do aplicativo CASACOR, no site oficial da mostra ou na bilheteria do evento, mediante disponibilidade.



A CASACOR São Paulo 2023 tem patrocínio master Deca, patrocínio Coral, parceira de tecnologia LG, patrocínio local Duratex e Casa Riachuelo, banco oficial Banco BRB, carro oficial Peugeot, , apoio local Portinari e Savoy, fornecedores oficiais The Bar e Vivo Fibra, seguradora oficial Pottencial Seguradora, media partner oficial Veja e hotel oficial Radisson Oscar Freire.

Onde: Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, 2073.



Quando: de 30 de maio a 06 de agosto de 2023.



Horário de funcionamento:

Terça a Sábado das 12h às 22h

Domingos e Feriados das 11h às 21h



Bilheteria digital:

https://appcasacor.com.br/events/saopaulo-2023/tickets



Valores totais dos ingressos:

De terça a domingo e feriados – R$101,00 (inteira) e R$ 51,00 (meia entrada)



Pacotes promocionais:

3 dias (desconto de 17%) – R$251 (inteira) e R$ 126,00 (meia entrada)

5 dias (desconto de 30%) – R$ 351,00 (inteira) e R$ 176,00 (meia entrada)

*Ingressos pessoais e intransferíveis.



Passaporte (livre acesso em todos os dias de funcionamento da mostra):

R$601,00 – código de promoção pré-venda não aplicável nesta modalidade

*Ingressos pessoais e intransferíveis.



Visitas Guiadas:

R$161,00 (terças, quartas e quintas-feiras às 17h)



Compra de ingresso de meia-entrada

Idoso a partir de 60 anos Estudante apresentando o documento válido com foto ou recibo de pagamento. Deficiente e seu acompanhante (conforme lei 12.933/13). *Promoção de pré-venda não válida para meia entrada *Comprovação de meia-entrada será exigida na porta.

Importante: A compra do passaporte oferece acesso livre à mostra



Gratuidade de entrada é para crianças com idade comprovada de até 10 anos.



1 (um) CPF pode comprar no máximo 10 ingressos. Venda para Grupos, dúvidas e informações: Compras acima de 10 ingressos ou por CNPJ, envie e-mail para: bilheteriacasacor@abril.com.br ou whatsapp (11) 97717-5511

Informações Gerais:



O evento CASACOR está em concordância com as normas sanitárias vigentes. Todos os protocolos de segurança e higiene deverão ser cumpridos por todos os visitantes e staff, sem exceção.

Fácil acesso à mostra via metrô Consolação – Linha 2, verde. Não é autorizado o uso de equipamentos profissionais como, tripé, luz e acessórios para captação de imagem/foto/vídeo durante a visita.

Sobre a CASACOR



Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa mostra de arquitetura, paisagismo arte e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2023 chega à sua 36ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).



Mais Informações:

https://casacor.abril.com.br/

www.janelascasacor.com.br/

Facebook: www.facebook.com/casacoroficial

Instagram: @casacor_oficial/@casacor_sustentavel