Crianças e animais de estimação: saiba qual é a importância desse vínculo

Da próxima vez que seu filho pedir animalzinho de estimação, considere atender seu desejo

Os animais de estimação são considerados membros de muitas famílias. Mais do que uma boa companhia, os bichanos também trazem benefícios para a saúde física e mental de seus donos. E, quando há crianças envolvidas, esses benefícios são ainda maiores.

Ter um bichinho pode ensinar as crianças a serem responsáveis. Afinal, não é nada fácil cuidar de um animal de estimação. Ele exige atenção constante, amor e carinho, mas também precisa ser alimentado, tomar banho, ir ao médico, sair para passear, etc. Portanto, os pais precisam envolver as crianças nessas tarefas, de modo que aprendam que cuidar de outro ser vivo não é brincadeira.

Os animais podem ajudar no processo de aprendizagem das crianças. Há muito tempo, os educadores utilizam cães, coelhos, dentre outros bichos, em sala de aula, como uma forma de auxiliar crianças com problemas de desenvolvimento. Alguns estudos mostram que ter um animalzinho pode encorajar habilidades de comunicação, porque as crianças tendem a falar com eles, seja para confidenciar seus sentimentos, mostrar afeto ou dar ordens.

Além disso, os animais ajudam a reduzir a ansiedade e o estresse. Não há como negar que estamos vivendo tempos difíceis, e principalmente as crianças com necessidades especiais podem se sentir ansiosas e estressadas em outro nível. A presença e o comportamento amoroso dos cães, por exemplo, podem reduzir os níveis de cortisol (hormônio do estresse) em crianças.

Os animais de estimação oferecem conforto e companhia para as crianças. Não importa o humor em que estejam, as crianças se sentem acolhidas e aceitas pelo seu companheiro animal. Em especial, aquelas que estejam tendo dificuldades em fazer amizade com seus colegas encontram nos bichanos um vínculo verdadeiro. Ter um animal de estimação pode ajudar a afastar os sentimentos de solidão e isolamento e manter a depressão sob controle.

Caso você esteja preocupado com alguma possível alergia decorrente dos pelos dos animais, saiba que não precisa se alarmar tanto. Estudos mostram que crianças criadas na companhia de animais em casa têm menos chances de desenvolver alergias e asma e mais chances de ter um sistema imune mais forte.

Por fim, mas não menos importante, ter um animal de estimação é divertido. Seja um cão pug, gato, pássaro ou hamster, possuir a companhia de um bichinho deixa qualquer um mais feliz.

Foto:istock