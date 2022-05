Louvre Hotels Group prevê 206 novos hotéis até 2024

Para 2022, perspectiva da rede é de 132 novos empreendimentos, somando cerca de 15 mil quartos

A rede Louvre Hotels Group prevê, até 2024, a abertura de 206 hotéis ao redor do mundo, totalizando 22.300 quartos. Em 2022, já no primeiro bimestre, foram abertos 15 novos hotéis, sendo 1700 quartos, e até o fim de 2022, a perspectiva se mantém positiva: Estão previstos 132 novos empreendimentos, somando 15 mil quartos. Em 2021, o Grupo abriu 122 hotéis, somando mais de 11 mil quartos ao portfólio, o que representa um total de 1.678 hotéis, de uma a cinco estrelas, e 143.745 quartos, em 54 países.

Louvre Hotels Group

“A Louvre Hotels Group celebra essa perspectiva positiva e continua apostando em franquias e licenciamentos para direcionar o crescimento global, oferecendo a plataforma Le Desk – completa para os parceiros hoteleiros. Ainda em 2022, a bandeira Golden Tulip comemora 60 anos de atividades, com um novo protótipo de quarto para marca”, explica o gerente de novos negócios, Renato Carvalho.

No Brasil, a rede é responsável pela administração e comercialização de hotéis das marcas Royal Tulip, Golden Tulip e Tulip Inn no Brasil, possuindo 14 hotéis em seu portfólio atual, distribuídos em localizações estratégicas por todo o país: Fortaleza, Goiânia, Natal, Sete Lagoas (MG), São Paulo, Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Itaguaí (RJ), Campo dos Goytacazes (RJ), Macaé (RJ), Vitória (ES) e Brasília (DF), onde detém duas unidades, além de mais três aberturas previstas até setembro.

Golden Tulip São José dos Campos

Golden São José dos Campos

Inteligente, moderno e divertido, o Golden Tulip São José dos Campos faz parte do portfólio de hotéis administrados pela Louvre Hotels Group-Brazil. Localizado ao lado do Colinas Shopping, possui 126 apartamentos divididos nas categorias: standard, superior e deluxe. Todos são equipados com Smart TV, ar condicionado, frigobar, cofre, room service 24 horas e internet wifi gratuita aos hóspedes, além de três salas de eventos com capacidade para acomodar até 200 pessoas. Conta também com quartos totalmente adaptados a portadores de necessidades especiais (PNE). Por meio da parceria com a Companhia Athletica, os hóspedes têm livre acesso à academia, podendo usufruir também da piscina, sauna e quadra de squash. O hotel firmou ainda parceria com o Colinas Shopping, onde o hóspede tem direito a estacionar seus veículos no estacionamento do shopping por um valor especial. O café da manhã está incluso na diária e é servido no renomado restaurante Cassiano, que oferece deliciosos pratos da tradicional cozinha portuguesa e está localizado no mezanino do hotel.