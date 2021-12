Público pede e Caravana do Vinil faz parada em São José dos Campos

Procura regional acompanha tendência mundial de crescimento pelo formato físico dos discos, paralelamente ao streaming

Depois do sucesso da Caravana do Vinil em Taubaté e a pedido dos fãs e colecionadores de discos da região, o evento marca presença agora em São José dos Campos. A tradicional Feira de Discos está agendada para o dia 11 de dezembro, das 10h às 18h, no Dama Bier Delivery (Rua Santa Elza, 478, Vila Adyana).

Além de repor o acervo, a Caravana aumentou o número de títulos à venda para esta próxima edição. Serão quase 6 mil discos entre LPs, compactos e CDs, novos/lacrados e usados, de todos os estilos e com preços que vão de R$ 5 a R$ 500. Dez expositores – vindos de diferentes cidades paulistas, incluindo São José – já confirmaram presença.

Mercado de vinil em expansão

Segundo o organizador da Caravana do Vinil, JP Bueno, o mercado de discos está em constante expansão e hoje, as mais de 100 fábricas espalhadas pelo mundo distribuem – por dia – mais de 1 milhão de LPs. “A cultura do vinil ultrapassa o gosto pelo antigo. Influenciados pelos pais ou não, as novas gerações estão cada vez mais interessadas neste formato, inclusive nos lançamentos de antigos e novos artistas”, conta.

Foto: Divulgação

Um exemplo disso é o recém lançado álbum da cantora Adele que, segundo matéria publicada na UOL, registrou cerca de 61 milhões de reproduções no Spotify somente na estreia. “… E é nessa própria plataforma de streaming que a artista pediu uma mudança importante: impedir que o modo aleatório de reprodução de músicas permanecesse automático para álbuns de artistas”, diz trecho da reportagem. (Fonte: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/11/22/spotify-tirou-opcao-de-ouvir-musica-aleatoria-de-albuns-a-pedido-da-adele.htm ).

Para JP Bueno, a atitude de Adele demostra uma atenção especial para com o formato físico do disco. “A intenção é que o álbum seja ouvido no virtual, da mesma forma que foi planejado para o LP e CD, ou seja, seguindo a ideia da artista e dos produtores na escolha da ordem das canções”, conclui o organizador da Caravana do Vinil.

Caravana do Vinil de São José dos Campos



Quando: 11 de dezembro de 2021, sábado, das 10h às 18h

Onde: Dama Bier Delivery (Rua Santa Elza, 478, Vila Adyanna) – São José dos Campos

Entrada gratuita e aberto a todas as idades (obrigatório o uso de máscara).



Mais informações pelo Facebook e Instagram: @caravanadovinil