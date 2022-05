Arnold Classic South America , um dos maiores eventos multiesportivos de todo o mundo

ASFSA apresentou a inédita Arnold TV com conteúdo voltado aos esportes e saúde

Com foco em ser o maior ponto de encontro do setor da prática esportiva e promoção de saúde, o Arnold South America retornou para São Paulo, após hiato de dois anos, gerando grandes expectativas para o mercado. Diante de tanta espera, a Savaget & Excalibur Promoções, responsável pelo ASFSA, garantiu que foi um dos melhores eventos já realizados até hoje e lançou sua experiência de conteúdo streaming. A feira, que uniu e conectou diversos setores com expositores, congressistas, atletas, celebridades fitness, entre outros, aconteceu de 29 de abril a 1 de maio no Expo Center Norte. Os ingressos podem ser adquiridos online.

Na 8ª edição do Arnold South America, os amantes do esporte teve uma super novidade com o lançamento do canal exclusivo Arnold TV, uma plataforma de transmissão de programas voltados para o universo dos esportes e saúde, em parceria com a Faculdade UNIGUAÇU. Esta é a primeira vez que o ASFA fez uma cobertura ao vivo, uma experiência inédita para esse espetáculo. A Arnold TV acompanhou todo o evento com transmissão das competições e entrevistas, tudo em primeira mão.

Mesmo após o final da maior feira fitness da América Latina, os assinantes da plataforma criada pela UNIGUAÇU, continuarão contando com conteúdos especiais em 7 programas diferentes:

ARNOLD TV BUSINESS;

ARNOLD TV TALK SHOW;

ARNOLD TV NEWS;

BODYBUILDING PRO;

BACKSTAGE BODYBUILDER;

STRONGMAN PRO;

ENSINO, SAÚDE & FITNESS.

O Arnold South America ainda teve múltiplas experiências com a feira de negócios e para público, congressos, competições esportivas e lançamentos das áreas de nutrição esportiva, equipamentos e moda fitness, lutas e saudabilidade. Durante os três dias de competição, mais de 30 modalidades esportivas olímpicas e não olímpicas participaram, contemplando quase todas as lutas. A edição também teve agenda dedicada ao paradesporto. O público pode acompanhar os esportes Bike BMX, Judô, Jump Rope, Karatê, Kickboxing, Luta de Braço, MAS wrestling, MMA, Powerlifting, Street workout, Wushu Sanda, entre diversos outros.

Em outras categorias, a competição de Xadrez, por exemplo, contou com cerca de 100 participantes no domingo, incluindo crianças e adolescentes. Já a confederação de JUMP ROPE entregou um troféu nesta competição que apresentou os melhores atletas do Brasil: Nielly Rodrigues, Lucas Silva e Lucas Barbosa, que representam o país na competição mundial deste ano.

Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget & Excalibur Promoções

“Trabalhamos duro nos últimos dois anos para colocar de pé um dos maiores eventos multi-esportivos e de saúde do mundo! Agora que finalmente realizamos, as expectativas foram enormes. Todos os envolvidos estamos ansiosos pelas experiências e entregas desta edição que foi, sem dúvidas, o melhor ASFSA de todos os tempos com muitas novidades, como a Arnold TV, que veio para elevar a experiência”, afirma Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget & Excalibur Promoções e responsável pelo Arnold Sports Festival South America (ASFSA).

Com um perfil multi-esportivo, o ASFSA é o mais completo do setor. Desde 2013 no Brasil, o evento é um sucesso absoluto, destinado tanto aos profissionais como ao público, o Arnold South America atrai milhares de visitantes interessados em conhecer os melhores produtos de suplementação, alimentação saudável para atletas e praticantes de atividade física, além de moda fitness, equipamentos, acessórios de lutas.

Em sua última edição, em 2019, o Arnold South America reuniu 85 mil visitantes, 152 marcas expositoras, quase 9 mil lojistas credenciados e mais de 150 milhões em negócios gerados.

Criado em 1989, da parceria entre Arnold Schwarzenegger e Jim Lorimer, como um evento de culturismo profissional, vem desde 2011, expandindo fronteiras. Realizou com grande êxito a primeira edição fora dos EUA, na Espanha, e elegeu o Brasil em 2013 para sediar a edição da América Latina, ampliando ainda mais a oportunidade de negócios e a valorização do esporte.

O objetivo é manter o ARNOLD como o PONTO DE ENCONTRO DO SETOR para a realização de negócios, atualização profissional, divulgação dos lançamentos, da prática esportiva e promoção da saúde.