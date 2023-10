“Vou aproveitar, me curar. Quando eu voltar, corra para as colinas”, diz Israel Adesanya

Após perder o cinturão dos médios para Sean Strickland no UFC 293, Israel Adesanya afirmou que deve se afastar das lutas por um período visando se recuperar física e mentalmente. Ele declarou que necessita de um tempo para repensar o seu modo de vida.

“Não estou dando desculpas. Strickland me pegou naquela noite porque ele foi o melhor lutador da noite. Ele fez bem o seu trabalho, tinha uma boa equipe por trás dele”, comentou Adesanya.

“Nunca dei desculpas. Agora vou tirar um tempo para me cuidar e não vou lutar por muito tempo. Definitivamente não vou me aposentar, me conheço – e se o fizesse, estou bem, não preciso provar mais nada – mas sei o que posso fazer. Sei o que posso mudar no meu estilo de vida para me adaptar onde preciso estar”, acrescentou o lutador em entrevista recente.

Trajetória de Israel Adesanya

Invicto no MMA por um longo período, ele foi derrotado em 2021, primeiro para Jan Blachowicz, depois Alex Poatan e, por fim, Strickland.

O nigeriano, que dominou o peso-médio por muitos anos, chegou a cogitar encarar uma luta com Khamzat Chimaev de última hora, após Paulo Borrachinha abrir mão do embate. Conforme a imprensa esportiva internacional, Adesanya optou por dar um hiato na carreira.

“Tenho certeza de que eles chamaram meu time, e meu time disse: “ele não está lutando agora”. No momento, são quatro lutas nos últimos 18 meses, isso prejudica o seu corpo. Já fui ao médico… tive que fazer esse exame específico, e vou aproveitar, me curar. Quando eu voltar, corra para as colinas”, concluiu o lutador de MMA.

Image by viarprodesign on Freepik