Cartório Online: Veja 10 vantagens de solicitar certidões pela internet

A internet e a digitalização de processos são dois elementos que mudaram profundamente a dinâmica de alguns serviços.

Um desses serviços é o serviço de cartório, que antigamente era feito única e exclusivamente com a consulta de documentos físicos e agora conta com softwares, conexão com a internet e outros recursos.

Essa transição trouxe diversos benefícios tanto aos tabeliães e seus funcionários, quanto aos clientes.

Hoje em dia há, inclusive, a instituição do cartório online, onde vários documentos e outros serviços podem ser solicitados via internet.

Você já ouviu falar nessa modalidade de serviço cartorial?

Ao longo deste artigo vamos falar sobre o que é esse estabelecimento moderno e explicar quais são as vantagens de solicitar certidões online, por meio de um cartório digital.

O que é e como funciona um cartório online

Um cartório online é nada mais que uma plataforma, em forma de site, onde usuários podem solicitar certidões e outros documentos, assim como é feito em cartórios físicos.

Esse site promove a ligação entre um tabelionato que existe fisicamente e o cliente, por meio da internet.

Para funcionar corretamente o site de um cartório online precisa de um certificado digital. Esse selo é a salvaguarda que garante a autenticidade dos documentos gerados pelo sistema digital do cartório.

Assim, o cliente pode entrar no sistema online do cartório e preencher os dados para a solicitação de determinado documento. Em seguida, os agentes do cartório online começarão o processo, que também é feito online, de confecção do documento.

Quando fica pronto, o documento passa por um processo de criptografia, que envolve o certificado digital, e só então é enviado ao cliente via e-mail, geralmente.

Vale destacar que em alguns casos específicos é necessário que o usuário que solicita o documento também tenha um certificado online.

Além disso, assim como nos cartórios físicos, os serviços de um cartório online devem ser pagos pelo usuário.

Serviços que podem ser feitos por um cartório online

Quem deseja saber como tirar certidão de nascimento atualizada pode ficar tranquilo, pois esse e outros mais de 150 serviços podem ser feitos em um cartório digital.

Confira a seguir uma lista contendo todos os principais serviços e documentos que podem ser feitos e solicitados via cartório online:

Emissão de contratos que exijam fé pública, para uma maior segurança entre as partes;

Escrituras públicas;

Matrícula de imóveis;

Emissão de segundas vias de certidões de casamento, nascimento e óbito;

Declarações diversas;

Procurações;

Consulta de CPF, CNPJ e documentos emitidos;

Emissão de autorizações;

Perícias;

Traduções de documentos;

Reconhecimento de firma;

Protesto de títulos;

Carta de Anuência;

Entre muitos outros.

As 10 vantagens solicitar certidões pela internet

Agora, veja 10 das principais vantagens de solicitar certidões e outros documentos via internet:

1. Mais agilidade na emissão dos documentos.

2. Alto nível de segurança.

3. Maior quantidade de serviços ofertados em relação a alguns cartórios físicos. Sobretudo, aqueles localizados em pequenas cidades.

4. Possibilidade de acompanhar alguns processos.

5. Os preços dos serviços menores, em relação a serviços solicitados em cartórios físicos.

6. Possibilidade de ter duas vias do documento (virtual e física).

7. Os documentos podem ser solicitados de qualquer lugar (exceto os que exigem assinatura eletrônica também do solicitante).

8. Economia com deslocamento físico.

9. Agilidade em processos antes demorados e considerados “chatos” como criação de pessoa jurídica, consulta de existência de firma, e verificação de autenticidade de selos.

10. Inexistência de filas e ordem de espera para atendimentos.

É seguro contratar um cartório online?

É possível dizer que sim, é totalmente seguro contratar um cartório online. Como foi dito anteriormente, o serviço é totalmente certificado, sendo apenas uma versão moderna do antigo serviço cartorial.

Além disso, a segurança de dados e documentos está garantida por meio do certificado digital, que criptografa toda a documentação, deixando-a inacessível para criminosos virtuais.

O advento dos tabelionatos digitais é, em suma, um avanço para a diminuição de burocracias excessivas.