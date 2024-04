DANCE TWO COM academia de dança chega a São José dos Campos

No último sábado, 13 de abril, a cidade de São José dos Campos ganha uma nova história : DANCE TWO COM, uma academia de dança realizada através dos sonhos dos proprietários Simone Costa e Washington Ferreira – celebrou um marco significativo reunindo cerca de 300 pessoas em um evento extraordinario. Os convidados foram recepcionados com um delicioso café da manhã, oferecido pela Padaria Flor de Ipê e contaram com o apoio das empresas parceiras Docinhos Fit , Restaurante Brasileirinho , Renato Filmaker , Fernando Fotógrafo , Camarim Beauty , Miami Tan .

Foto:Fernando

Durante todo o dia , os convidados puderam participar de aulas gratuitas de danças com os renomeados professores Henrique Bianchini; Tati Sanchis , Lucas Fernandes , Gil Santos , B Boy Rosinha , Paulo Cocera , Edson Pitchula ,Washington Ferreira .

A Academia contará com as modalidades : Jazz Dance, Contemporâneo, Sapateado , Hip Hop, Breaking, Dança de Salão , Dança Social (passinho), Dança do Ventre , e a querida das mulheres a categoria DIVAS – para mulheres 35+ que querem se reconectar com o feminino e aumentar a autoestima através da dança. Venham nos conhecer e fazer uma aula experimental gratuita !!

DANCE TWO COM

Endereço:Av. Cassiano Ricardo, 521 – 3º Andar – Aquarius Center – São José dos Campos/SP

Telefone:(12) 99234-7071