São José EC é superado pelo Santos na oitava rodada do Brasileiro Feminino

Time joseense volta a jogar neste sábado, 12, contra o Palmeiras

O São José foi superado pelo Santos por 3 a 2, na tarde desta quarta-feira, 9. A partida foi válida pela oitava rodada da competição. Ketlen, duas vezes, e Cristiane marcaram para o Santos, enquanto Ariel e Juju fizeram para as Meninas da Águia.

O resultado ainda mantém o São José no G-8, de forma provisória, ainda restando alguns jogos para o complemento da rodada. As Meninas da Águia voltam a jogar neste sábado, 12, às 15h, contra o Palmeiras, novamente no Martins Pereira.

Foto: RODOLFO MOREIRA

O JOGO

O primeiro tempo começou equilibrado, com as duas equipes se estudando e marcando forte. Aos três minutos, Fernanda Tipa tentou surpreender a goleira adversária, que estava adiantada, mas ela conseguiu ficar com a bola. Aos cinco, Ketlen foi derrubada na área, e o árbitro assinalou pênalti. A própria atacante foi para a cobrança e abriu o placar. Precisando reagir para buscar o empate, as Meninas da Águia saíram para o ataque, com Ariel e Mylena Carioca. Aos 39, Cristiane recebeu na entrada da grande área e chutou forte, fazendo o segundo gol para as visitantes. Dois minutos mais tarde, Rafa Marques quase diminuiu o placar, em chute de fora da área.

Brasileiro Feminino A-1

No segundo tempo, o São José voltou com uma postura mais ofensiva. Fernanda Tipa, aos quatro minutos, recebeu na área e chutou cruzado, mas a goleira fez a defesa. Seis minutos mais tarde, novamente a camisa 9 chutou rasteiro, e a bola passou rente à trave. Porém, aos 15 minutos, o Santos chegou ao terceiro gol, com Ketlen, aproveitando rebote. O jogo ficou morno, sem grandes chances para ambos os lados. Mas, aos 36, começou a reação do São José. Aproveitando da falha da zagueira, Ariel acelerou e tocou na saída da goleira, fazendo o primeiro gol das Meninas da Águia na partida. Aos 45, Juju cobrou escanteio, a bola encobriu a goleira e entrou. Gol olímpico no Martins Pereira. Porém, não havia mais tempo para nada.

São José Futebol Feminino

A Equipe Adulta conta com o patrocínio da DM Card e Mercadinho Piratininga. Apoio da Orthoservice e Maxx Sports.

