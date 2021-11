Atividade física a noite atrapalha o sono? Saiba mais

Sabemos a importância das atividades físicas em nosso dia a dia, e o quanto elas são benéficas para a saúde do nosso corpo e da nossa mente. Mas ainda há algumas dúvidas sobre qual o melhor horário para praticar exercícios físicos, afinal de contas atividade física a noite atrapalha o sono? Neste artigo abordaremos alguns pontos importantes sobre a ligação dos exercícios e a qualidade do sono e esperamos tirar todas as suas dúvidas.

A importância da prática de exercícios

Não há como manter uma vida saudável sem a prática de exercícios físicos regularmente. Com a nossa rotina cada vez mais acelerada e nossa agenda lotada de compromissos, acabamos negligenciando a importância de incluir atividades físicas na nossa lista de compromissos inadiáveis. Os médicos recomendam que seja praticada atividade física ao menos três vezes por semana, o que pode ser um desafio para muitos. Mas como todo bom hábito, isso requer dedicação e persistência. Não se torna adepto dos exercícios do dia para a noite, mas se entendermos a importância desse hábito, faremos sempre um esforço para mantê-lo.

Os benefícios para a saúde

Quando praticamos exercícios físicos com frequência, sentimos os resultados não só no corpo, mas na mente também. As atividades físicas auxiliam na perda de peso, no controle dos níveis de açúcares no sangue, na diminuição do colesterol, aumento de resistência cardíaca e respiratória, e como se não bastasse, ainda melhora o humor, libera endorfina para nosso organismo, aumenta a sensação de bem-estar, ajuda a fugir do estresse e da ansiedade e melhora a qualidade do nosso sono.

A higiene do sono

E por falar em sono, você já ouviu falar em higiene do sono? Essa tal higiene são alguns cuidados que se deve tomar para garantir uma noite de sono de qualidade, como por exemplo dormir num ambiente completamente silencioso, escuro, com temperatura agradável. Fazem parte da higiene do sono práticas como não ingerir bebidas alcoólicas antes de dormir, fazer refeições mais leves, e evitar ao máximo a exposição a luzes artificiais, como telas de computador, televisão e celulares. Portanto, se você quer ter uma noite de sono tranquila, recomendamos que deixe seu celular longe da cama, se possível em outro cômodo da casa, para não cair na tentação de espiar a tela de vez em quando.

Ajude seu corpo a se preparar para dormir

Um erro gravíssimo que cometemos todos os dias é fazer mudanças abruptas de comportamento e esperar que nosso corpo estejam preparados para elas, ou seja, saímos de um ritmo completamente acelerado, como uma reunião de trabalho que aconteceu de última hora, um engarrafamento estressante para chegar em casa, um momento de agitação com amigos ou familiares, e querer que, ao deitar na cama, nosso corpo relaxe instantaneamente. Isso é praticamente impossível, pois quando estamos agitados, nosso corpo permanece nesse ritmo por um tempo, mesmo que parado, então precisamos nos preparar para relaxar. Podemos fazer isso tomando um banho calmamente, tomando um chá, parando alguns minutos antes de ir para a cama para nosso corpo desacelerar. Mesmo para quem tem dúvidas se atividade física a noite atrapalha o sono, é necessário haver uma pausa entre a atividade e o momento de ir dormir.

Fatores que podem atrapalhar o seu sono: pesadelos

Muitas vezes, mesmo adotando práticas de higiene do sono, somos acometidos por outros fatores que fogem do nosso controle e tiram o sono, literalmente, como os pesadelos. Ter um sonho ruim durante a noite pode colocar tudo a perder, e voltar a dormir de forma tranquila pode ser uma tarefa um tanto complicada. Para os que gostam de saber o significado dos sonhos, ter um pesadelo com cobras, por exemplo, pode ser o início de uma busca incessante para saber o que significa sonhar com cobra, e nessa busca se vão algumas horas de sono também.

Mas afinal, atividade física a noite atrapalha o sono?

Na busca por uma rotina mais saudável, o único horário que sobra para incluir as atividades físicas é o período noturno. Mas será que eles não vão atrapalhar o sono e me impedir de descansar? A resposta é: depende.

Cada organismo e cada corpo tem sua maneira única de funcionar. Alguns podem tomar café deliberadamente e dormem sem dificuldade, por exemplo, outros não podem ao menos passar perto de uma xícara de café à noite que perdem o sono completamente.

Entenda e respeite os limites do seu corpo

Portanto, o válido é entender o seu corpo. Faça um teste: pratique atividade física, ao menos, uma hora antes de dormir, e veja se isso atrapalhou ou ajudou você a dormir melhor, e se baseie em sua experiência. Pesquisadores suíços afirmaram recentemente em um estudo publicado pela revista Sports Medicine que atividade física à noite, se praticada moderadamente, mais ajuda o sono do que atrapalha. Já atividades vigorosas, com alta demanda física podem, sim, atrapalhar o seu sono. Então, o mais importante é encontrar um equilíbrio, ter bom senso e perceber como seu corpo se comporta diante da prática de atividades físicas no período noturno.

Se você pretende praticar atividades físicas durante a noite, esteja atento ao seu corpo, aos sinais que ele dá. Talvez seja necessário um período de adaptação, e se for necessário passe por ele, sem pressa. Entenda se para você a atividade física a noite atrapalha o sono, mas não perca o ritmo.