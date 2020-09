Como o SEO Local Pode Ajudar Micro Empresas a Serem Encontradas na Internet

O SEO é a técnica que especialistas utilizam para otimizar um site ou uma página da web para ser encontrada de forma mais facilitada pelo Google ou Bing, por exemplo. Porém o maior benefício ao se utilizar técnicas corretas de SEO é a melhora no posicionamento nos resultados de busca orgânicos. No final das contas, quanto mais sua empresa é encontrada por quem procura o tipo de serviço que ela oferece, mais ela fatura.

O SEO local pode ajudar qualquer tipo de empresa, de qualquer nicho ou segmento, e isso inclui: escritórios de advocacia, clínicas médicas, restaurantes, padarias, farmácias, lojas de material de construção, e qualquer outro negócio de qualquer outro segmento.

Então, as técnicas de SEO trazem mais faturamento e consequentemente mais lucro para sua empresa!

O que é SEO Local e como ele pode ajudar micro empresas na conquista de novos clientes?

O SEO local é um subgrupo de técnicas dentro do próprio SEO (Search Engine Optimization), e estas técnicas são focadas em otimizar dados sobre a localização de uma empresa, de modo que nos resultados de buscas locais a empresa apareça em destaque nos resultados do Google ou Bing, as duas maiores ferramentas de busca do mundo.

A aplicação das técnicas corretas de SEO local podem ser altamente benéficas e lucrativas para uma micro empresa, pois a chance de que ela receba tráfego grátis (orgânico) do Google ou Bing aumentam muito.

Só para lembrar: mais tráfego orgânico = mais lucratividade

Dados NAP no SEO – Nome, Endereço e Telefone

Talvez você não conheça a sigla NAP, que no inglês significa “Name, Address and Phone” – Nome, Endereço e Telefone, porém você já vai identificá-la.

Todo empreendedor ao iniciar seu negócio já sai cadastrando sua empresa nos diretórios na internet, não é mesmo? Esse grupo de dados básicos que ele cadastra nos diretórios faz parte do chamado NAP.

Este preenchimento básico de informações nos diretórios de negócios ajuda o Google a identificar a empresa, a localização, o tipo de produto, entre outras informações relevantes que ele precisa para decidir se a coloca no topo dos resultados ou não. É aí que entra a regra principal do NAP: ele deve ser idêntico em toda a internet.

Além dos diretórios, o principal serviço que você deve cadastrar, e até iniciar este cadastramento na internet é o Google Meu Negócio. O motivo será explicado logo a seguir.

Como preencher os dados NAP de forma idêntica para melhorar o SEO da sua empresa

O segredo aqui é replicar seu cadastro oficial, o cadastro no Google.

O primeiro serviço que você deve cadastrar sua empresa é no Google Meu Negócio. O motivo? É o canal oficial do Google para cadastro de empresas para melhor apresentá-la nos seus resultados de pesquisa locais.

Após o cadastro no Google Meu Negócio e a aprovação do mesmo, você conseguirá ver sua empresa listada nos resultados de busca no Google Maps, por exemplo. Então você vai acessar o resultado e copiar o endereço da forma que o Google o listou. É a partir daí que você deve começar a realizar os outros cadastros da sua empresa na web e até mesmo apresentar o endereço no seu site da mesma forma que o Google apresenta em seu próprio cadastro.

Vamos a um exemplo real:

A empresa WEBK Marketing Digital de Joinville/SC tem o seguinte endereço cadastrado no Google Meu Negócio: R. Leopoldo Brunkow, 151 – Bom Retiro, Joinville – SC, 89223-394.

Este exato endereço deve ser cadastrado no seu próprio site e nos diretórios de empresas. Alguns diretórios formatam de forma diferente o endereço das empresas, mas não é por isso que você vai deixar de cadastrar, ok. Escolha somente os melhores e cadastre.

Assim, a probabilidade de alguém encontrar a empresa WEBK quando pesquisa, por exemplo, por “marketing digital em Joinville” será muito mais alta pois a empresa fez seu dever de casa e cadastrou corretamente seu endereço na internet.

Conclusão

Cadastre o endereço da sua empresa de forma padronizada levando em conta a regra do NAP, sempre que houver possibilidade. Comece pelo Google Meu Negócio, também pelo Bing Places e replique este mesmo endereço sempre que houver necessidade.

Fazendo o básico você já saltará na frente de muita empresa que não conhece estas técnicas, e isso pode ser uma grande vantagem nos dias de hoje. Afinal, conquistar clientes de forma gratuita através do tráfego orgânico traz muitos benefícios financeiros para qualquer empresa.