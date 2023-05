5 dicas para atrair novos seguidores com reels profissionais

Você não tem uma estratégia e quer ter sucesso no Instagram? A rede social passou por várias mudanças, e os Reels estão sendo priorizados pelo algoritmo. Se você montar uma estratégia bem feita, poderá conseguir muitos seguidores através de Reels Profissionais.

O que é o Instagram Reels?

Antes de começar a criar, é fundamental compreender como funcionam os Reels. Esse formato de conteúdo do Instagram segue o mesmo modelo do popular TikTok: São vídeos curtos com grande potencial de alcance e interesse do usuário.

Com ele, você conseguirá criar e publicar vídeos de 15 a 30 segundos. Poderá compartilhar ele em Story e Feed. Depois que ele for publicado, o seu Reels irá ser mostrado no Instagram na Aba Reels para vários públicos de possíveis pessoas interessadas.

Ele também será mostrado no Explorar do Instagram além da Aba inicial de todos os seus seguidores atuais.

Dicas Técnicas Sobre o Reels

Os Reels do Insta são vídeos curtos, que tem duração de 15 a 30 segundos. Você pode gravar o conteúdo diretamente pelo aplicativo. Se preferir editar seus vídeos em um software profissional ou gravar vários por dia, você pode enviar conteúdo para o aplicativo sem problemas.

Reserve um dia para gravar o conteúdo da semana ou do mês inteiro. Lembre-se de que os vídeos do Reels devem ser gravados na vertical, em formato de retrato. Esse formato do Insta foi otimizado para ser melhor visualizado em smartphones.

A qualidade do vídeo deverá ser de no mínimo 720p. Se puder em qualidade superior é o ideal. Se o seu conteúdo tiver boa qualidade de visualização, ele será mais profissional. Você com isso terá melhores resultados e um número maior de seguidores.

Dicas de Como Usar o Reels e Atrair Novos Seguidores Através do Reels

Existem alguns profissionais de Marketing Digital que são especialistas em Reels. Alguns vendem a ideia de comprar seguidores.

Mas é necessário mais que isso. É necessário ter uma boa estratégia de conteúdo e constância em publicações é essencial para conseguir visualizações e novos seguidores.

Simplesmente sair postando não irá te levar a nenhum lugar. É essencial que você faça conteúdos profissionais com constância. Abaixo compilamos alguns pontos e ideias que você poderá levar como inspiração para fazer o seu perfil no Instagram bombar!

1 – Conteúdo Relevante e de Qualidade

Dentro de uma boa estratégia de marketing de conteúdo, fazer Trends é um bom caminho para despertar os consumidores em relação a sua marca. Produzir conteúdo de baixa qualidade, como por exemplo “Dancinhas” não te dará resultados.

Sendo assim, é muito importante que você faça Reels de qualidade para conquistar seguidores e transformá-los em possíveis clientes. Procure sempre desenvolver algo que chame sua atenção, mas sempre ligando sua marca a um bom conteúdo.

Procure desenvolver algo mostrando sua marca, mas sempre informando o seu usuário de dicas do seu setor, segurança ou demonstre produtos. Procure sempre solucionar dores do cliente, para que eles te vejam como autoridade para optar por você.

2 – Backstage da Sua Empresa

Se tem um tipo de conteúdo que pode ser do interesse do seu usuário é o de mostrar a parte operacional da sua empresa. Principalmente se tiver um bom apelo a produtos e serviços. Vamos conhecer alguns exemplos:

Uma empresa de software para logística, poderá mostrar como o software ajuda uma empresa de Log a funcionar. Mostrar como ela otimizou os processos pode ser uma boa por exemplo.

Em relação a uma loja online, você poderá produzir conteúdo mostrando aos usuários como os pedidos são feitos, montados e despachados.

Se houver alguma novidade de produto novo dentro da sua empresa, poderá postar conteúdos para eles por meio de Unboxing.

E se você oferece serviços, mostre o seu processo? Esse tipo de postagem costuma ter um grande impacto com clientes e seguidores, especialmente se o seu trabalho é considerado satisfatório de assistir. Se não for possível filmar diretamente os seus serviços, não se preocupe!

Crie vídeos respondendo dúvidas, oferecendo dicas e educando o seu público-alvo. Dessa forma, você poderá fornecer conteúdo valioso e atrativo para o seu público.

3 – Tenha Cuidado: Não Transformar Reels em Propaganda

Procure não fazer uso do formato de Reels para alcançar seus seguidores para fazer propaganda. É tentador, mas não caia nessa. Procure sempre ter em mente que você precisa de um funil de vendas. Quer conhecer mais sobre Funil de Vendas? Segue:

Topo do Funil: Aqui estão as pessoas que ainda não conhecem sua empresa. É importante conquistá-las com conteúdo rápido, útil e chamativo. Os Reels desempenham um papel importante nessa etapa do funil, atraindo a atenção dessas pessoas.

Meio do Funil: Seus seguidores e potenciais clientes que já demonstraram interesse em seus produtos ou serviços estão aqui. Eles precisam se aprofundar mais no assunto e acompanhar seu feed e os stories em busca de maiores informações.

Fundo do Funil: É nessa etapa que ocorrem as vendas. Esses clientes já decidiram comprar, e agora precisam ser convencidos a escolher você como a melhor opção. É o momento de reforçar o valor de sua oferta e marca para que eles fechem negócio.

Neste ponto, os Reels são usados como opção perfeita para conseguir seguidores, convencer os atuais seguidores e reforçar quem já é seu cliente. Tudo mostrando que você é a melhor opção, convertendo ou captando novos clientes em potencial.

Evite aqueles anúncios em moldes antigos, semelhantes aos de propagandas de jornal ou panfletos. Isso não dá resultado no Reels, Feed ou Story.

4 – Poste Conteúdo Com Frequência e na “Hora Certa”

As contas comerciais no Instagram possuem acesso ao recurso “Insights”. Este é um recurso que fornece várias informações sobre o público do perfil, incluindo os dias e horários em que os seguidores estão mais ativos.

Aproveite esses dados a seu favor e publique conteúdos regularmente nestes momentos estratégicos para obter mais curtidas, comentários e visualizações. Quanto melhor o engajamento, maior a possibilidade de alcançar outros usuários que podem se tornar seguidores do seu perfil no Instagram.

Utilize essas informações para otimizar sua estratégia e obter melhores resultados.

5 – Interaja Com as Pessoas Nos Stories

Um exemplo é se a sua empresa é de logística, você poderá produzir um conteúdo sobre trocar peça de caminhão e manutenções, afins em seus veículos. Dessa forma, seus clientes podem ver que sua frota está renovada e apta para prestar bons serviços.

Muitos deles podem até elogiar, e é recomendável que você responda sempre que possível. Coloque perguntas, ou enquetes, pois isso irá ajudar muito a interação sua com eles. Coloque alguém da empresa para responder em vídeo.

O cliente assim, se sentirá aceito, e a atenção da empresa é fundamental para ele fechar o serviço. Ele sentirá confiança em alguém de autoridade.

Foto de Kerde Severin: https://www.pexels.com/pt-br/foto/fotografia-com-foco-seletivo-de-pessoa-usando-o-i-phone-x-1542252/