Divulgadas primeiras imagens de Karine Telles, Larissa Manoela e Kevin Vechiatto juntos em “Tá Escrito”

Filme produzido pela Paris Entretenimento estreia 2 de novembro nos cinemas

Reunidos pela primeira vez, Karine Telles, Larissa Manoela e Kevin Vechiatto serão da mesma família em “Tá Escrito“, nova comédia romântica de Matheus Souza (“Apenas o Fim”, “A Última Festa”). Aos 23 anos, Alice (Larissa) mora com o irmão (Kevin), que faz de tudo para atazanar sua vida, e com a mãe (Karine), virginiana que é obcecada por organização. Karine Telles é conhecida por personagens marcantes nos filmes “Bacurau”, “Benzinho”, “Que Horas Ela Volta?”, na novela “Pantanal”, entre outros.

“Dona Paula foi uma alegria! Tanto pela delícia de fazer comédia, que eu amo, mas acabo fazendo pouco, tanto por conta dos meus filhos que são admiradores da Larissa e de vários outros atores do elenco e pelo orgulho de trabalhar com esses dois “filhos” maravilhosos! Jovens cheios de profissionalismo e talento“, elogia Karine.

Já Vechiatto, retorna às telonas depois do sucesso como o Cebolinha em “Turma da Mônica: Lições” e na série “Turma da Mônica”, do Globoplay. Em “Tá Escrito”, os personagens de Larissa e Kevin trocam farpas o tempo todo e vivem um relacionamento de irmãos estilo “gato e rato”, mas se unem quando o assunto é a obsessão da mãe com a organização da casa e a louça limpa.

“Tá Escrito”

Em “Tá Escrito”, Larissa Manoela dará vida a uma leonina apaixonada por astrologia que recebe um livro mágico. A comédia romântica aborda temas cotidianos de jovens adultos, passando por amizade, superexposição nas redes sociais, influência da internet na vida cotidiana, relacionamentos, descobertas, conflitos, trabalho e os desafios enfrentados hoje em dia pelos jovens. O elenco conta ainda com Victor Lamoglia, Caroline Dallarosa e André Luiz Frambach.

A produção é da Paris Entretenimento em coprodução com a Globo Filmes e Globoplay, e distribuição da Paris Filmes. A estreia nos cinemas está marcada para 2 de novembro.

Larissa Manoela

Sinopse: Alice (Larissa Manoela) acha que os astros erraram com ela, até que um dia ela recebe um livro totalmente em branco, apenas com instruções que indicam que qualquer previsão astrológica escrita naquelas páginas se concretizará. Com o poder de influenciar a todos com as previsões que agora ela tem acesso, ela se torna um fenômeno online, mas junto deixa o mundo ao seu redor de cabeça para baixo.

Elenco: Larissa Manoela, André Luiz Frambach, Caroline Dallarosa, Victor Lamoglia e Kevin Vechiatto

Participação Especial:

Karine Teles e Cazé Pecini

Ficha técnica:

Roteiro: Matheus Souza, Thuany Parente e Mariana Zatz

Direção de Fotografia: Lícia Arosteguy Direção de Arte: Fernanda Teixeira

Codireção de Arte: Gabi Lisboa

Figurino: Carol Roquete

Maquiagem: Mima Mizukami

Produção de Elenco: Edu Benesi

Direção de Produção: Natalia Campestrini

Produção Executiva: Jatir Eiró, UPEX, e Mariana Marcondes Produção Associada: Rodrigo Castellar, Rosane Svartman, Renata Sofia

Produzido por: Márcio Fraccaroli, André Fraccaroli e Veronica Stumpf

Direção: Matheus Souza Produção: Paris Entretenimento Coprodução: Globo Filmes e Globoplay

Patrocínio: Aços Sachelli, QV Benefícios, Grupo Ambipar

Distribuição: Paris Filmes