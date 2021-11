Estamos na era digital e hoje, qualquer atividade física pode ser realizada de maneira virtual e remota: seja uma pesquisa que pode ser realizada em alguns segundos, sejam cursos online para todas as matérias em uma faculdade e, no ambiente dos negócios, surge a dúvida: o que levar em conta na hora de contratar o plano de internet para a sua empresa? Neste artigo, trataremos sobre o assunto para que as pessoas entendam o que deve ser considerado antes de contratar um pacote de internet.

Para escolher bem uma empresa que fornece planos de internet, precisamos entender quais serviços estão disponíveis no mercado, qual valor podemos investir em qualidade de navegação, entre outras questões que envolvem o fornecedor do sinal.

Ademais, precisamos levar em conta que existem muitas maneiras de se conectar à imensa rede de dados online e, isso pode confundir ainda mais os empresários, ao invés de ajudar, já que essa variedade pode levar às más escolhas na sede de encontrar uma empresa com bons serviços.

Então, pensando em tudo isso, listamos o que levar em conta na hora de contratar o plano de internet para a sua empresa para que não reste dúvidas no momento da contratação.

Pense sempre na necessidade de consumo da empresa

Muitos pensam que quanto mais sinal, melhor. No entanto, essa não é uma dica para quem pensa sobre o que levar em conta na hora de contratar o plano de internet para a sua empresa, mas sim a busca pelo pacote que cubra as necessidades de nosso negócio.

Para entendermos a necessidade da empresa, devemos levar em conta os seguintes fatores:

Número de colaboradores que utilizam a internet na empresa;

Número de dispositivos conectados à rede diariamente;

Tipos de serviços online realizados durante o período de uso da internet.

Então, em uma empresa cujo ambiente necessita de muita gente conectada o tempo todo, enviando vídeos, com vários dispositivos conectados como celulares e computadores ao mesmo tempo, é necessário a contratação dos maiores planos de internet, da Tecnet, por exemplo, com, no mínimo, 50 Mb de velocidade.

Por outro lado, em uma empresa que trabalha pouca gente, apenas com alguns computadores conectados, sem muito download de arquivos pesados durante o dia, um plano de 5 a 10 Mb de internet já resolveria.

Saiba qual a conexão

Outro fator que deve ser considerado por quem se pergunta o que levar em conta na hora de contratar o plano de internet para a sua empresa, é o tipo de conexão ofertada pela empresa.

Atualmente, existem muitos modos de conexão para internet e, entre as principais, podemos citar:

ADSL;

cabo;

via rádio;

via satélite;

3G, 4G, e, logo, 5G;

fibra óptica.

Sendo esta última, a preferida das empresas que ofertam planos melhores de internet, por contar com uma conexão mais estável e de maior velocidade de dados fornecidos.

Conheça os planos oferecidos

Essa é basicamente a explicação da dica anterior que explica o que levar em conta na hora de contratar o plano de internet para a sua empresa, de acordo com os planos oferecidos pela fornecedora do sinal.

Além de considerar o tipo de conexão ofertado, no entanto, devemos levar em conta também:

A velocidade para navegar em sites;

A limitação para consumirmos;

A fidelidade do contrato;

A alteração dos termos de download.

Considerando todos esses fatores antes das escolhas, resta-nos partir para os detalhes que também são importantes para contratar um bom plano de internet.

Conheça a infraestrutura da empresa

Um fator muito importante também para garantir a qualidade dos serviços oferecidos por um fornecedor é o conhecimento da infraestrutura do local que fornece esses planos.

Quanto mais moderno for o ambiente desse fornecedor, maiores a chances de não acontecerem imprevistos como a queda de sinais durante os dias chuvosos, por exemplo.

Quando a empresa trabalha com materiais de qualidade em todas as pontas do fornecimento de dados para os planos de internet, temos mais segurança para contratar um serviço que não nos deixará na mão em momentos inoportunos.

Além disso, uma conexão mais estável também traz mais segurança para os dados de nossa empresa que correm risco de vazamento por meio de sinais de baixa qualidade.

O que levar em conta na hora de contratar o plano de internet para a sua empresa?

Além dos fatores citados anteriormente, devemos considerar muitos outros aspectos para entender o que levar em conta na hora de contratar o plano de internet para a sua empresa, como:

A reputação do fornecedor no mercado;

O custo-benefício do serviço oferecido.

Afinal, como se trata de nossa empresa, devemos sempre buscar o melhor custo-benefício, pois, o que levar em conta na hora de contratar o plano de internet para a sua empresa, se não a busca por economia com serviço de qualidade.