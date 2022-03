Cidade terá nova opção de fibra ótica; empresa prevê 100 vagas

Consumidores de São José dos Campos vão ganhar uma nova alternativa para contratação de serviços de telecomunicações em banda larga. A empresa VIP Telecom começa a oferecer o serviço na cidade a partir de 10 de abril.

A empresa também planeja expandir os seus serviços em outras três cidades da região (Taubaté, Jacareí e Caçapava) a partir de maio. De acordo com a Vip Telecom, serão investidos R$ 10 milhões em soluções técnicas com a previsão de geração de 100 postos de trabalho diretos.

Fibra ótica

Em São José dos Campos, a empresa firmou acordo para oferecer as vagas de emprego por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Serão oferecidas inicialmente 30 oportunidades, entre elas para vendedor e supervisor de vendas.

CEO da VIP Telecom, Fábio Abreu

De acordo com CEO da VIP Telecom, Fábio Abreu, além do aporte inicial de R$ 10 milhões, há a previsão de investimento recorrente de cerca de R$ 500 mil mensais para atendimento a assinantes.

“Temos o objetivo de estar nos principais locais de relevância do Estado de São Paulo, por isso voltamos nossa atenção para São José dos Campos e o Vale do Paraíba, pois sabemos que está em franca expansão com as administrações dos municípios focando em crescimento consciente, o qual demanda serviços de fibra ótica fixa e tecnologia de ponta”, afirmou Abreu.

Sobre a empresa

A VIP Telecom foi fundada em 2012 e integra o grupo Alloha Fibra, que é composto por outros sete provedores de internet, sendo a maior empresa independente de fibra do Brasil, de acordo com informações do grupo.

VIP Telecom

Ainda de acordo com o grupo, a Alloha triplicou a base de clientes em 2021 e terminou o ano passado com mais de 1,1 milhão de assinantes declarados na base da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Está presente em cerca de 260 cidades, com média de 3.500 clientes no mercado B2B.

Vip Telecom fará lançamentos em sequência nas cidades da região; previsão é de R$ 10 milhões de investimentoss – Foto: Divulgação