Restaurantes apostam na tradicional comida típica caipira para valorização da gastronomia regional em festival

Evento reunirá restaurantes e similares em diversas cidades da Serra da Mantiqueirapaulista e Sul de Minas Gerais e terá duração de dois meses

No que depender dos proprietários de restaurantes, a tradição das receitas típicas caipira e mineira será mantida durante o 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha, que será realizado entre os dias 2 de junho e 30 de julho em diversos municípios da Serra da Mantiqueira paulista e Sul de Minas Gerais.

Sabores da Montanha

A manutenção da tradição confirma o principal objetivo do festival e da Sabores da Montanha, asssociação de empresários do setor e idealizadora do evento, que é justamente a valorização da gastronomia típica da região, que apesar de se ver obrigada a acenar com a contemporaneidade, não perde suas raízes.

O Festival reunirá os principais restaurantes, gastrobares, pizzarias, lanchonetes, hamburguerias, cafeterias, bistrôs, sorveterias, padarias, docerias, cervejarias, produtores artesanais e similares da região da montanha.

Os estabelecimentos do Sul de Minas Gerais são os que mais inscreveram pratos típicos regionais no festival. E, apesar de existirem há décadas (em alguns casos, há séculos), continuam fazendo sucesso.

Carne de lata

Um dos exemplos é a Carne de Lata, um clássico prato caipira, mas que tem origens medievais. O restaurante Tulha da Serra, de Extrema (MG), não pensou duas vezes em colocar a iguaria, que é seu carro-chefe, no festival. “O prato surgiu nos tempos em que ainda não existiam geladeiras para a refrigeração da carne, então ela era armazenada na própria gordura, dentro de latas ou tambores”, explica Antônio Vitor Basaglia, o Toninho, proprietário da casa.

Além da carne de porco, Toninho incrementou o prato com virado de feijão, couve picada, ovos caipiras, banana empanada e arroz branco, que pode ser harmonizado com cachaças artesanais da região. A lata de gordura, símbolo do prato, acompanha o menu.

Outra iguaria típica de cidades serranas é a truta, que pode ser preparada das mais variadas formas. Em Itamonte (MG), o restaurante Encantamonte criou para o festival a Truta Encantada. A Chef Juci Dassie explica que os peixes são criados em uma área vizinha ao restaurante, portanto, é a garantida de ter trutas sempre frescas.

Para o prato, Juci utiliza 250 gramas do filé, que posteirormente é grelhado, coberto ao molho de nata e amêndoas laminadas torradas. A iguaria é acompanhada por uma pitoresca farofa de pão de queijo. No preparo são utilizados, também, leite de vaca integral, farinha de trigo, nata, manteiga, ovos, queijo parmesão Entre Morros, produzido em Alagoa (MG), ovo caipira, polvilho, azeite e arroz.

Mais trutas

A truta também é a aposta do Ateliê e Restaurante Drão, de Cunha (SP), cidade encravada entre as serras do Mar e da Bocaina. Assada na folha de bananeira, a Truta Tai vem acompanhada por molho Tai, arroz Drão, farofa de ervas frescas e chucrute caseiro.

Os ingredientes utilizados pelo autor do prato, Gerwin de Koning, são capim cidreira, folha de limoeiro, gengibre, curry, leite de coco, arroz integral, quinoa, chia, linhaça, berries, sementes de abobora, abobora, temperos, farofa de milho e ervas frescas. Além de a truta ser um pescado saudável, os complementos do prato também fazem muito bem à saúde.

Pratos contemporâneos

Outros restaurantes apostaram na gastronomia contemporânea para incrementar seus pratos. É o caso do badalado restaurante Bethlehem Cozinha Artesanal, também situado em Cunha (SP). O Risoto de Alho Poró com Filé Mignon foi idealizado pelos chefs Gustavo Vieira e Fabiana Vieira.

A combinação de ingredientes (arroz arbóreo, vinho branco, alho poró finalizado com queijo Brie, acompanhado de Mignon selado ao molho da casa, feito com damasco, especiarias e manteiga) deixou o risoto ainda mais saboroso.

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha terá uma participação importante de hamburguerias, uma das categorias do evento. A BBQRoad Burger & Co, de Monte Verde (MG), por exemplo, criou o monstruoso Burger da Montanha, que é preparado com ingredientes nobres, como o queijo canastra maçaricado, geleia de bacon e batata rústica com alecrim. O Burger da Montanha ainda traz maionese de alho, rúcula e cebola crispy.

Inscrições

Para participar do Festival os estabelecimentos deverão criar um prato para o Festival ou aproveitar algum já existente no cardápio e divulgá-lo no evento. As cervejarias, cafeterias e docerias também poderão criar produtos específicos.

Os pratos ou criações deverão ter um valor acessível a moradores e turistas. Os valores serão fixados pelos próprios restaurantes. Na prática, nada muda no dia a dia dos estabelecimentos. O Festival pensou em aproveitar a estrutura própria dos estabelecimentos para a realização do evento, com todos os cuidados necessários.

A data limite para adesão dos estabelecimentos ao Festival é 31 de março de 2023. Para participar os interessados deverão preencher a ficha de inscrição que está neste link. Informações podem ser solicitadas pelo WhatsApp 11 9 5435 3665 ou pelo instagram @saboresdamontanha_br.

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha tem apoio institucional da Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas (MG), Comtur (Conselho Municipal de Turismo) de Espírito Santo do Pinhal (SP), Saboreie Cunha (SP), São Lourenço Convention & Visitors Bureau, Secretaria de Turismo de Itamonte (MG), Portal Hora Campinas, Portal Turismo Sul de Minas e patrocínio da Revista Travel for Life.

Veja abaixo as cidades e estabelecimentos participantes até o momento:

SÃO PAULO

Campos do Jordão: Coze, Secreto Luxury

Cunha: Espaço Drão Restaurante e Ateliê, Kallas da Serra, Bethlehem e Restaurante do Gnomo

Espírito Santo do Pinhal: Empório Bacchi, Vinícola Guaspari

São Bento do Sapucaí: Vinícola Santa Maria

São Francisco Xaver: Casa da Bella, Destilaria Alquimistas da Serra, João de Barro Restaurante, Quintal da Prosa, SP-50 Beer e Villa K2

MINAS GERAIS

Andradas: Casa Geraldo, Don Fonseca Burger & Grill, Minas Coffee Cafeteria, Pizzaria Tradicionalle, Soberano Steak House e Taverna Restaurante

Extrema: Tulha da Serra, Café Boiadeiro

Caxambu – Embrasa

Gonçalves: Flor de Zucca, Fogo Aberto Restaurante, Odara Cervejaria e Restaurante Vitória,

Itajubá: The Gustta Foodtruck

Itamonte: Encantamonte

Maria da Fé: Fazenda Maria da Fé e Pizzaria Casa Rosada

Monte Verde: BBQRoad Burguer e Osteria La Pianta

Passa Vinte: Pousada Caminho dos Ipês

Poços de Caldas: Charcutaria Caldense

São Thomé das Letras: Jardim Secreto

1º FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DA MONTANHA

Início: 2 de junho de 2023

Término: 30 de julho de 2023

Informações: (11) 9-5435-3665 | @saboresdamontanha_br