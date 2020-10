COOP promove live com o chef Arthur Sauer

Nesta sexta-feira (30 de outubro) às 19 horas, a Coop – Cooperativa de Consumo realizará uma live com o chef Arthur Sauer, o qual ensinará os internautas a fazerem polpetone recheado.

Chef Arthur Sauer

O evento será veiculado por meio do Instagram @portalcoop e, na ocasião, três participantes serão presenteados. Arthur Sauer é formado em Gastronomia pelo Instituto Paul Bocuse, em Lyon, na França, trabalhou em renomados restaurantes, como Cantaloup, Le Vin, Fasano, Parigi, Gero, Fasano al Mare e Lá Tambouille e, em 2009, abriu seu primeiro restaurante, o Roux Bistrô. Em 2014, foi o vencedor do Hell’s Kitchen, no SBT, e já participou de diversos programas de TV.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.