São José EC venceu o União Suzano por 1 a 0

O São José EC superou o União Suzano nesta tarde,(25/03) no estádio Francisco Marques Ribeiro, em Suzano, por 1 a 0. O gol da vitória foi anotado por Nicholas, ainda na primeira etapa. O São José EC divide a liderança da chave com o Grêmio Prudente,que também saiu com três pontos, ao vencer o Desportivo Brasil também por 1 a 0, com gol de Luquinha, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz.

São José EC & União Suzano

Nesta segunda fase, os oito times foram divididos em dois grupos com quatro integrantes cada, que se enfrentaram em turno e returno. Ao fim de seis rodadas, os dois primeiros de cada grupo avançam às semifinais. Apenas os finalistas garantem o acesso ao Paulista A2.

São José EC