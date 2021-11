Se você não sabe como modernizar a marca de um restaurante familiar sem perder a essência do negócio, chegou ao lugar certo. A partir de agora, vamos mostrar diversas orientações que deixam esse processo mais prático.

Após a leitura deste conteúdo, você perceberá que as alterações não são complicadas e podem ser desenvolvidas sem afetar a relação com os clientes. Então, não perca mais tempo. Continue com a leitura e tire todas as suas dúvidas.

Analise o panorama atual

Vamos iniciar as nossas dicas falando sobre a importância de analisar o panorama atual da sua empresa.

Comece o processo questionando o que levou a organização até esse patamar e analise todo o cenário. Neste momento, recomendamos listar os pontos positivos e negativos do restaurante, como os seus concorrentes estão atuando no mercado, qual é o posicionamento do seu negócio atualmente e porque ele não é mais indicado.

Durante o momento de pesquisa da concorrência, recomendamos buscar inspiração em aplicativos, como o Rappi Delivery. Nessa ferramenta, você tem acesso a diversas alternativas, aumentando as suas opções de consultas.

Um dos principais erros de grande parte dos restaurantes é executar a modernização da marca sem fazer uma reflexão sobre os motivos pelos quais isso é importante. Promover alterações somente por promover não é o indicado.

Esteja preparado para as mudanças

O posicionamento que o seu negócio construiu há dois anos pode não ser o mesmo atualmente. Isso porque o cliente muda o tempo todo.

É bastante comum que suas formas de absorver informações, seus interesses, necessidades e causas vão mudando ao longo do tempo. Eles são influenciados por várias questões. O mais indicado é estar pronto para se adaptar a esses novos cenários.

Uma orientação interessante é descobrir quais são esses anseios. O segredo para criar essa conexão é contar com o apoio de ótimos recursos. Dentre os mais comuns, encontram-se: pesquisas de mercado e ferramentas que ajudam a monitorar a marca.

Inclua todos os colaboradores no processo

Ao contrário do que grande parte das pessoas imagina, o novo posicionamento da marca não deve ser de responsabilidade somente do proprietário do restaurante. Todos os colaboradores precisam entender o novo cenário para estimular os clientes que estão familiarizados com o cenário antigo.

Após esse período, chegou o momento da alteração. Desenvolva uma identidade visual sólida e altere o visual da marca.

Neste período, recomendamos desenvolver algumas estratégias de comunicação e branding. Vale a pena contar para os consumidores como foram os processos de mudanças, quais são os impactos deles, entre outras questões.

A alteração não deve ser encarada como um momento tenebroso pela sua empresa. Pelo contrário, é um período de celebração.

Em 2021, o G1, portal de notícias da Globo, modificou a logomarca da empresa. Para não causar uma má impressão aos usuários, a organização comemorou o feito nas redes sociais, nos programas de televisão e até no próprio site. Dessa forma, os consumidores conseguiram se adaptar à mudança com menos impactos.

Monitore os resultados

Vamos finalizar as nossas dicas falando sobre a importância de monitorar os resultados. Ao acompanhar os números de perto, você consegue entender com mais clareza quais foram as ações que trouxeram resultados positivos e quais são aquelas que precisam ser modificadas.

Quando o responsável pelo restaurante faz esse acompanhamento, é mais fácil conhecer o cenário da empresa. Além disso, você absorve ótimas informações para as próximas campanhas.

Após descobrir como modernizar a marca de um restaurante familiar sem perder a essência do negócio, siga-nos nas redes sociais e conheça outras dicas que impactam nos resultados do seu empreendimento.