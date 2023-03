ASSAÍ INAUGURA 2ª LOJA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A nova loja do Assaí Atacadista em São José dos Campos (SP) já tem data confirmada para ser inaugurada: no dia 31 de março (sexta-feira), às 8h da manhã. A unidade está localizada na Av. Jorge Zarur, no Jardim das Colinas, onde antes operava um hipermercado.

Assaí Colinas

O Assaí Colinas reúne o que há de melhor na experiência com uma loja de atacarejo (conceito que mistura a venda de atacado, ou ‘grandes volumes’, e varejo) — ou seja, qualidade, variedade e mais economia. Para isso, 500 postos de trabalhos, entre diretos e indiretos, foram criados.

Inauguração Assaí Colinas

Data: 31 de março de 2023 (sexta-feira)

Horário: 8h

Endereço: Av. Jorge Zarur, nº 100

Pagamento: Cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, Auxílio Brasil, Pix, vale-alimentação, além das carteiras digitais PicPay, PagBank e Mercado Pago. O Assaí também conta com o Passaí, cartão de crédito próprio da empresa que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se o(a) cliente adquirir um único item.

Horário de funcionamento da unidade: segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 7h às 20h.

Assaí Atacadista