Evento é realizado paralelamente ao Mercado Místico, ambos são novidades para a região e organizados pela Art Shine Promoções e Eventos

São José dos Campos recebe o 1° Festival do Pastel e Cerveja do Vale do Paraíba, nos dias 20 e 21 de maio, sábado, 12h às 21h e no domingo, das 12h às 20h, no estacionamento do Shopping Jardim Oriente, na zona sul da cidade. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

O evento gastronômico contará com pastéis de variados tamanhos e recheios para abrir o apetite de qualquer fã desta iguaria. Um dos petiscos mais populares, o pastel, será vendido por metro (até 1 metro), por quilo, por porções e unitário.

Os sabores também são apetitosos, dos tradicionais queijo e carne aos de recheios inusitados como de bobó, salmão com cream cheese, costela com alho poró, paleta suína, carne maluca com queijo e muito mais. E também, com opções doces como: nutella com morango, chocolate, chocolate com banana, entre outros.

O Festival do Pastel conta com outra novidade: as massas saborizadas com pimenta, ervas finas, alho, espinafre, beterraba, cacau. Todas estas novidades com preços atrativos, que cabem no bolso, a partir de R$12.

Outras opções na praça de alimentação do Festival estarão disponíveis como: vatapá, hambúrgueres, lanches, lanche árabe, costela, angus, tortilhas, espetos, torresmos, salgados variados, açaí, churros, doces caseiros, caldo de cana, sucos, drinks, chopes de cervejarias muitos conhecidos por quem aprecia a bebida.

Art Shine Promoções e Eventos

O 1° Festival do Pastel e Cerveja do Vale do Paraíba é um evento que será realizado paralelamente ao do Mercado Místico, ambos são organizados pelos empresários da Art Shine Promoções e Eventos.

“Estamos trazendo para a região eventos inéditos, este é o segundo ano consecutivo com o Mercado Místico, que foi bem recebido pelo público do Vale do Paraíba que participa das atividades gratuitas e consome os produtos da feira. Incluímos na programação gastronômica o 1° Festival do Pastel e Cerveja do Vale do Paraíba que com certeza agradará as pessoas pelos diferenciais dos pastéis e qualidade das cervejas”, falou o organizador Márcio Alvarez.

Mercado Místico

Juntamente ao 1° Festival do Pastel e Cerveja será realizado o maior evento esotérico do Brasil, o Mercado Místico que contará com atividades gratuitas como: palestras, oficinas, limpeza xamânica (crianças, adultos e pets), atendimentos terapêuticos, e apresentações de danças. E ainda, oraculistas e mais de 80 expositores de todo o país que comercializarão produtos de uso esotérico, acessórios, objetos de decoração, moda, livros e ferramentas místicas. Entre as roupas o público poderá encontrar vestimentas ciganas e indianas, de umbanda e candomblé, medieval e wicca. Na feira é possível encontrar grimórios, caldeirão e vassoura de bruxa, orgonites, espadas medievais, instrumentos xamânicos. Imagens católicas, gregas, indianas, wicca e orixás, além de pedras e cristais.

“O Mercado Místico contará com uma programação gratuita com palestras e vivências, além de apresentações de danças, mostrando todo o lado cultural que envolve este mundo místico e esotérico. Para crianças há espaço kids e é liberada entrada com pets”, contou o produtor do evento, Weslley Carvalho.

1° Festival do Pastel e Cervejas e Mercado Místico

Quando: 20 e 21 de maio

Horário Festival do Pastel:

12h às 21h, no sábado / 12h às 20h, no domingo

Onde: estacionamento do Shopping Jardim Oriente

Horário Mercado Místico: 11h às 22h, no sábado / 11 às 20h, no domingo

Onde: ginásio do Shopping Jardim Oriente

Gratuitos: entrada, estacionamento, atividades (limpeza xamânica, palestras, apresentações de dança).

Informações: @mercadomistico

Realização: Art Shine Promoções e Eventos