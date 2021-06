Em ritmo de festa junina, Juliana Nicoli, do ‘Masterchef Brasil’, ensina bolinho caipira com o youtuber Glauber Britto

Quitute tradicional do Vale do Paraíba combina perfeitamente com esta época do ano e pode incrementar o cardápio junino

Bandeirinhas coloridas, fogueira para aquecer, música pra se divertir e muita comida gostosa! Não tem jeito, festa junina é bom demais, né? O problema é que com essa pandemia não dá pra se aglomerar e dançar a quadrilha com os amigos. Mas o youtuber Glauber Britto, do canal “Champagne com Dendê“, dá a solução para quem quer curtir a data em casa. “É só escolher as receitas certas, preparar um vinho quente, colocar um forró para soltar o corpo e ter mais alegria em meio a essa loucura toda que está acontecendo no mundo”, afirma.

Para isso, Glauber preparou uma série de receitas especiais temáticas em seu canal. Uma delas, é do bolinho caipirinha, que conta com a participação da amiga guaratinguetaense Juliana Nicoli, ex-Masterchef Brasil, para ensinar o quitute típico do interior de São Paulo. “O bolinho caipira é originário do Vale do Paraíba, como a Juliana é de lá, eu achei interessante ela mostrar essa receita que é super tradicional para eles. Nada melhor do que ela pra contar toda a história por trás desse bolinho que é uma delícia”, conta o influenciador.

Baiano de Vitória da Conquista, Glauber carrega na memória grandes recordações das festas juninas. “Minha primeira lembrança é das festas na escola. Os ensaios, as apresentações, tudo isso são memórias muito doces da minha infância. Para nós nordestinos, São João é a festa mais esperada do ano. É o momento de celebrar nossas crenças, nossa culinária e celebrar os inúmeros artistas da cena do forró que o nordeste tem”, diz.

Bolinho caipira

Ingredientes para a massa

– 1/2 kg de farinha de milho amarela

– 2 colheres de sopa de farinha de mandioca

– 2 tabletes de caldo de carne, legumes ou de frango

– 4 colheres de óleo

Recheio

– 1/2 kg de carne moída

– 1 cebola picada

– 3 dentes de alho picados

– 3 colheres cheias de cebolinha picada

– 3 colheres cheias de salsinha picada

– 1L de água quente

– Pimenta

– Sal

Para conferir o modo de preparo, acesse o canal “Champagne com Dendê”, no Youtube. Tem vídeo novo todo domingo e você já pode conferir as receitas de várias delícias típicas de festa junina.

