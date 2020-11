Quais tipos de tênis esportivos existem?

Conheça os tênis esportivos indicados para cada atividade física.

Independente do tipo de exercício que você pratica, é fundamental usar um tênis esportivo específico para cada atividade, pois, além de prevenir lesões, o tênis adequado também pode melhorar sua performance e proporcionar um maior conforto.

Até pouco tempo esse item não era tão popular devido à dificuldade de encontrá-lo na maioria das lojas. No entanto, atualmente, há uma enorme variedade de modelos, que vão desde tênis para corrida até tênis para esportes mais radicais.

Além disso, os tênis esportivos vêm se adaptando às mais variadas tendências da moda, o que permite que eles também possam ser utilizados no dia a dia.

Dessa forma, para saber qual tipo de tênis esportivo irá atender às suas necessidades e objetivos, confira a seguir uma lista com os modelos esportivos mais indicados para cada atividade.

Tênis esportivo para corrida

Provavelmente o modelo esportivo mais conhecido pelas pessoas, o tênis para corrida é recomendado para os amantes de caminhada e para corredores amadores e profissionais, pois ele proporciona uma maior flexibilidade e agilidade nos movimentos, melhorando o desempenho.

Ademais, esse tipo de calçado também pode ser facilmente utilizado no seu dia a dia, pois possui um design arrojado, com cores que permitem uma excelente combinação com as mais variadas peças de roupas.

Tênis para academia

Esse tipo de calçado é ideal para aqueles que frequentam a academia diariamente. Existem diversos tipos de tênis de academia, por isso é importante ter em mente quais são os exercícios que você costuma praticar antes de escolher algum modelo.

Para quem costuma levantar muito peso, o ideal é optar pelos modelos que proporcionam maior estabilidade e boa sustentação ao pé.

Já se a sua série de exercícios for mais leve, a melhor escolha pode ser aqueles que permitem uma boa ventilação e controlam a umidade.

Tênis esportivo para basquete

O tênis esportivo para basquete possui algumas características específicas para que o esporte seja praticado com mais segurança.

A principal delas é o cano longo, que deve estar presente em todos os modelos, pois é fundamental para garantir uma maior estabilidade no tornozelo durante os movimentos na quadra, e também diminui o risco de torções após os saltos.

Além disso, as marcas de tênis mais famosas desenvolvem várias tecnologias para esse tipo de tênis, sempre com o objetivo de melhorar a performance do atleta.

Um bom exemplo é a tecnologia Micro G, da Under Armour, que além de garantir mais velocidade e impulso, também ajuda a absorver o impacto da queda.

Tênis esportivo para trekking

Esse tênis esportivo é ideal para os praticantes de trilhas e trekkings e, para garantir um conforto maior durante o percurso, ele é leve, impermeável e respirável.

Além disso, esse tipo de tênis proporciona uma maior aderência, que é bastante necessária devido aos tipos de solos, como pedras, lamas, e areias que, na maioria das vezes, fazem parte do percurso.

Vale ressaltar também que para esse tipo de atividade o recomendado é usar meias mais grossas, então pode ser uma boa alternativa adquirir um tênis com uma numeração a mais.

Tênis de skate

Apesar de fazer parte da categoria de tênis esportivos, o tênis de skate atualmente também costuma ser bastante utilizado como uma opção fashion para o dia a dia.

No entanto, para quem realmente pratica esse esporte, ele é essencial, pois alguns modelos possuem algumas particularidades, como solado largo, material reforçado e cano longo, que são bastante importantes para evitar lesões durante a execução de algumas manobras.

Tênis esportivo para vôlei

Os tênis para jogar vôlei devem possuir algumas particularidades, como amortecimento em gel na região dos calcanhares, para evitar lesões causadas pelo impacto ao solo.

Além disso, eles devem ajudar a ter mais impulso para os saltos e também possuir um solado antiderrapante para não escorregar na quadra, principalmente no momento de uma defesa.