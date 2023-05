No dia do sertanejo, Paris Filmes divulga fotos da participação de Chitãozinho e Xororó no filme com Ingrid Guimarães e Tatá Werneck

Dupla faz uma participação especial no longa “Minha Irmã e Eu”, de Susana Garcia

Foram divulgadas as primeiras imagens de Chitãozinho e Xororó no filme “Minha Irmã e Eu”, de Susana Garcia (“Minha Mãe é Uma Peça 3”, “Minha Vida em Marte”). Os sertanejos fazem uma participação especial no longa estrelado por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck. Na trama, Mirian (Ingrid) e Mirelly (Tatá) tentam encontrar a mãe Dona Márcia (Arlete Salles) em um show da dupla, na qual ela foi backing vocal quando jovem. A cena foi rodada durante o espetáculo em homenagem aos 50 anos de carreira de Chitãozinho e Xororó.

“Minha Irmã e Eu”

“Minha Irmã e Eu” conta a história das irmãs Mirian e Mirelly, que não realizaram o sonho da mãe de se tornarem uma dupla sertaneja. Naturais do estado de Goiás, as irmãs seguem caminhos opostos na vida e ainda por cima vivem às turras. Mas, apesar de não se darem bem, as personagens se sentem conectadas através do gênero musical, que resgata suas memórias afetivas.

O filme é uma produção da Paris Entretenimento em coprodução com Globo Filmes, Globoplay, TV Globo e Telecine. A estreia oficial está marcada para 4 de janeiro de 2024 nos cinemas, mas já contará com sessões antecipadas a partir de 28 de dezembro.

Ingrid Guimarães e Tatá Werneck

Sinopse: As irmãs Mirian e Mirelly nasceram no interior de Goiás, mas moram em cidades diferentes. Quando a mãe delas desaparece, as duas deixam de lado as diferenças e se unem para procurá-la, numa viagem que pode mudar suas vidas.

Elenco principal:

Ingrid Guimarães – Mirian

Tatá Werneck – Mirelly

Arlete Salles – Dona Márcia

Márcio Vito – Jayme

Jaffar Bambina – Jayme Júnior

Nina Baiocchi – Marcelly

George Sauma – Confortin

Matheus Bonieri – Nassim

Ficha técnica:

Direção: Susana Garcia

Roteiro: Ingrid Guimarães, Susana Garcia, Célio Porto, Veronica Debom, Leandro Muniz, Fil Braz

Direção de Fotografia: André Horta

Direção de Arte: Monica Costa

Figurino: Reka Koves

Maquiagem: Mariah de Freitas

Direção de Produção: Rossine Freitas

Som: Álvaro Correia

Produção de Elenco: Luciano Baldan, Renata Kalman

Produção Executiva: Mariana Ricciardi, Mariana Marcondes

Produção: Márcio Fraccaroli, André Fraccaroli, Veronica Stumpf

Produção Associada: Ingrid Guimarães, Mariza Leão, Rodrigo Castellar

Produção: Paris Entretenimento

Coprodução: Paramount, Telecine, Simba, Globo Filmes, Globoplay e TV Globo

Patrocínio: Tim, Hapvida, Investimage, Ambev

Apoio: Eternit, Rio Filme, Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública e Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Distribuição: Paris Filmes