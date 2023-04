São José EC vence o Grêmio Prudente e conquista o acesso a A2 do Paulistão

O 1 a 0 sobre o Grêmio Prudente no estádio Martins Pereira garantiu o São José na grande final do Paulistão A3 de 2023. O time comandado por Ricardo Costa vai enfrentar o Capivariano na decisão, além de ganhar uma vaga na Série A2 do estadual em 2024.

São José EC & Grêmio Prudente

O jogo começou com as duas equipes tensas pelo clima de decisão. Apesar do 0 a 0 no placar, o primeiro tempo contou com muita pressão do time visitante em São José dos Campos.

A primeira boa chance do Grêmio Prudente veio aos 20 minutos. Cesinha cruzou uma bola na área, Wandson cabeceou, a bola pegou de relance em Luquinha e voltou para Wandson, que chutou e obrigou o goleiro Ariel a se jogar para afastar. Na sequência, Elder chutou de perna esquerda mas a bola passou por cima do travessão.

Foto:Rodolfo Moreira

O Prudente seguiu pressionando bastante. O São José, recuado, não conseguia sair jogando quando recuperava a bola no campo de defesa. Assim, o primeiro tempo da partida mostrou o time visitante com maior volume de jogo, dominando o campo de ataque e chegando mais perto ao gol adversário.

O Grêmio chegou de novo aos 37, em cobrança de falta muito perigosa na entrada da área. Rafinha cobrou e mandou uma bomba que seria um golaço do camisa 10, não fosse o goleiro Ariel se esticar todo para defender o chute do meia no canto esquerdo do gol do São José.

Foto:Rodolfo Moreira

São José EC

O São José voltou para o segundo tempo bem com Wendel nos primeiros minutos da segunda etapa. O atacante ganhou a disputa de bola do zagueiro Biazuz, entrou na área e finalizou forte, mas o goleiro Luiz fez uma grande defesa para evitar o gol dos mandantes.

Paulistão A3 de 2023

Aos 20, mais uma boa defesa do arqueiro prudentino evitou o gol da equipe da casa. Pedrinho recebeu de Nicholas e, livre de marcação, finalizou de longe, mas Luiz novamente se esticou todo para defender. No rebote, Vicente tentou o chute, mas o goleiro foi mais rápido.

Quando o jogo parecia se encaminhar para terminar 0 a 0, Wendel definiu para o São José. Gustavo Henrique recebeu pela direita, Vinícius Barba chegou por trás e tentou chutar, mas foi bloqueado. Na sobra, o camisa 9 não perdeu tempo e estufou as redes do goleiro prudentino.

FPF