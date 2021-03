Tudo sobre os looks da Karol Conká do BBB

Ela mostrou que não é só a sua personalidade que é forte, seu estilo também marcou a edição 2021.

Tudo o que acontece na casa mais vigiada do país dá o que falar, desde a decoração até os looks dos participantes. Nesta edição, uma participante em específico mostrou todo o seu estilo no BBB: Karol Conká.

De personalidade forte e controversa, a rapper foi eliminada com rejeição histórica, especialmente por conta dos conflitos que protagonizou no programa. No entanto, uma coisa nenhum telespectador pode negar: ela se vestia com produções cheias de estilo.

Antes de entrar no reality, Karol sempre esteve ligada à moda, já participou da assinatura de algumas marcas, desfiles de moda, e lançou alguns produtos com sua própria marca. Por isso, os fãs da artista já esperavam que ela fosse usar produções “babado” no confinamento.

Essa também foi declaradamente uma das estratégias de marketing da equipe de Karol. Enquanto ela estava na casa, uma postagem que destacava os melhores looks da cantora deu o que falar.

Ela própria adorava falar com outros participantes sobre o assunto e afirmou, em algumas ocasiões, que os looks de impacto eram o seu normal. “Isso aqui é o meu básico. Se você for à minha casa, em qualquer horário eu estarei com uma roupa que você vai achar incrível”, declarou em uma conversa com o sertanejo Rodolffo.

Ainda tem sentimentos confusos em relação à Karol, mas já sente falta do estilo marcante da cantora na casa? Saiba tudo sobre as produções que mais marcaram a passagem dela pelo BBB.

Branco da paz

Vamos começar pelo final, destacando as peças que Karol usou no dia de sua eliminação, ocasião em que ela afirmou já saber que sairia. Era um top branco, com uma saia também branca com recortes, look que ela mesma chamou de “branco da paz”.

A rapper já havia feito outra aparição vestida toda de branco, em uma festa, na qual ela até se apresentou cantando. Era um vestido branco, com cintos e brincos marcantes e luvas também brancas, completando a produção. O capricho também foi destacado pela equipe nas redes sociais de Karol.

Looks exclusivos

Em seu Instagram, o stylist de Karol Conká, Dario Mittmann, revelou que todos os looks que ela levou para a casa são exclusivos e foram criados por ele, especialmente para ele e para a competição. No post, ele afirmou que pensou em todas as ocasiões, até na hora de tomar banho.

Até mesmo o pijama que a sister usou em algumas noites na casa, todo estampado, com aparência de manta e inspirado na aparição da própria cantora em um evento do Super Bowl em 2020, foi marcante.

No mesmo post, o stylist contou que o macacão bicolor marrom e rosa, era a peça preferida da cantora. O conjunto xadrez, em tom amarelo, foi inspirado no filme As Patricinhas de Beverly Hills.

Uma marca do estilo desenhado por Mittmann são as referências urbanas fortes, com muitas cores e peças em estilo despojado. Coisa de quem não tem nenhum receio de ser classificada como “cheguei”. Essa parece, inclusive, ser a intenção da cantora quando opta por esse tipo de produção.

Maxióculos de Camden Town

Os óculos gigantes e com design diferente também marcaram a passagem de Karol pelo programa. Uma curiosidade é que todos eles foram comprados em Londres, no famoso bairro alternativo e cultural de Camden Town, onde viveram ícones da música internacional, como a cantora Amy Winehouse.

Botas com “dentes”

Entre os sapatos que a cantora usou no reality, o mais inesquecível é a bota preta estilo coturno com plataformas que parecem dentes. O acessório, da grife Angel Chen, custou uma pequena fortuna — cerca de 400 dólares, ou seja, mais de 2 mil reais.

Foto de Artem Beliaikin no Pexels