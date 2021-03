Tipos de whey protein e seus benefícios

Entenda a diferença entre whey isolado, concentrado e hidrolisado, bem como suas especificidades.

Quem pratica atividades físicas para ganho de massa muscular, como musculação, crossfit e funcional, também precisa focar na alimentação. O whey protein é um dos suplementos preferidos de quem busca hipertrofia, porque ele oferece os aminoácidos necessários para construção e reparação muscular.

O whey protein é a proteína concentrada extraída do soro do leite e conta com duas proteínas principais em sua composição: a alfa-globulina e a beta-globulina. O suplemento fornece aminoácidos não produzidos pelo organismo, além de ser rico em BCAA, isto é, aminoácidos de cadeia ramificada que são importantes para a produção de fibras musculares.

O whey protein é indicado para pessoas que praticam esportes aeróbicos de longa duração, como a corrida, e também para aqueles que estão buscando ganho de força, hipertrofia e potência muscular. Isso porque as proteínas são essenciais no processo de reparação e construção de massa magra.

3 tipos de whey protein

Ao entrar em uma loja de suplementos, é comum que fiquemos confusos com a variedade de produtos. Por isso, saiba que existem três versões de whey protein e cada uma delas apresenta diferentes características. Confira abaixo.

Concentrado

Passa por apenas uma filtragem e, por isso, conserva carboidratos (lactose), minerais e gorduras do leite. Então, um bom whey concentrado contém cerca de 80% a 89% de proteínas, porque, assim, reduz a quantidade de carboidratos e lipídeos.

Isolado

O processo de obtenção do whey isolado segue técnicas rígidas de filtragem e extração. Ele é considerado uma proteína pura, porque contém cerca de 90% de proteínas e apresenta um baixo teor de gorduras e carboidratos. Portanto, a concentração de aminoácidos do whey isolado é maior do que a do concentrado. Além disso, ele é absorvido mais rapidamente.

Hidrolisado

O whey hidrolisado é uma versão do suplemento isolado. Entretanto, a diferença é que o hidrolisado passa por um processo de quebra de aminoácidos, o que facilita sua absorção e digestão. Ele é indicado para quem apresenta má digestão ou gases ao usar as outras versões do suplemento.

Como consumir whey na rotina?

Indica-se uma ingestão de 1,2 g a 2 g de proteína por quilo de peso corporal para pessoas que praticam atividades físicas de nível moderado a intenso. No entanto, essa quantidade se refere ao consumo conjunto de whey e proteínas animais e vegetais.

Desse modo, recomenda-se que o whey seja usado como um aliado na ingestão de proteínas, mas ainda é importante diversificar as fontes e seguir uma dieta diversa e balanceada. Além disso, vale destacar que muitos especialistas indicam a ingestão de apenas uma dose de whey protein por dia.

Consulte um nutricionista

Cada organismo possui necessidades específicas. Por isso, é importante consultar um nutricionista, que será capaz de avaliar qual o melhor tipo de whey para o atleta e a quantidade a ser ingerida diariamente.

Mais: o nutricionista definirá uma dieta condizente com os objetivos do atleta. Desse modo, ele acompanha de perto a evolução da hipertrofia e consegue fazer alterações no cardápio de acordo com os resultados obtidos.

Qual o melhor horário para tomar whey protein?

Durante muito tempo, acreditou-se que o whey protein deveria ser ingerido imediatamente após o treino, pela maior absorção dos aminoácidos pelo organismo. Entretanto, pesquisas revelaram que basta consumir a quantidade total de proteínas ao longo do dia para que seja possível alcançar bons resultados na musculação. Portanto, consumir whey protein após os exercícios não faz com que o corpo tenha maior ganho de massa.

A ingestão de proteínas deve acontecer ao longo do dia, de maneira fracionada. Então, se você vai almoçar ou jantar após o treino, talvez não seja o melhor momento para tomar o suplemento. Ele pode ser consumido como pós-treino ou como um lanche entre as refeições, por exemplo. Além disso, é importante evitar sua ingestão nos 40 minutos anteriores ao treino, já que ele pode causar desconforto gástrico.

Foto de Anush Gorak no Pexels