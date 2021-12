Tendência: brinco masculino é oportunidade para mudar o visual em 2022

Grande variedade de modelos e estilos de brincos masculinos pode agradar desde o homem mais reservado ao mais ousado.

Os brincos masculinos estão presentes na história desde a sua antiguidade. É possível observar as joias em pinturas persas e na Grécia antiga. Piratas e marinheiros usavam brincos como uma espécie de troféu por terem dado a “volta ao mundo”. Além disso, marinheiros naufragados tinham o brinco em ouro como forma de pagamento por um enterro justo. Atualmente, o sentido é outro, mas continua sendo uma peça que confere diferencial e estilo para o homem que a possui.

Uma das grandes vantagens do brinco masculino está na versatilidade que ele dá ao visual. Existe uma vasta gama de opções de modelos, com diferentes materiais e ornamentos. Aliás, os brincos masculinos podem ser uma forma econômica de revolucionar a aparência.

Imagem: Key Design

Conheça quais os modelos mais populares de brincos para homens

Como mencionado, a variedade de modelos é grande e existem opções para todas as personalidades. Desde o homem mais discreto até o mais extravagante podem encontrar joias adequadas. Então conheça alguns dos modelos de brincos masculinos que são tendência para 2022:

– Argolas: talvez este seja o tipo de brinco mais discreto entre todos. Apesar do tamanho ser variável, as argolas menores se encaixam bem em um look mais reservado e conservador. É uma ótima opção de brinco para o dia a dia e combina com quase tudo. Os brincos masculinos em argola são clássicos e ideais para quem quer estar na moda, sem tanta ousadia.

Imagem: Key Design

– Pingentes: que tal misturar a versatilidade das argolas com a originalidade dos pingentes? Pode ser uma ótima solução para inovar e ousar na aparência. Os pingentes abrem um leque maior de possibilidades para os homens. As opções podem ser mais rústicas como formatos em ponta de lança e penas, por exemplo. Também existe a pegada tradicional, em forma de cruz, ou mais ousada com pedrarias.

– Brilhantes e pedras: os brincos solitários em brilhantes e pedras também têm sua vertente masculina. Talvez estes sejam os mais populares entre os atletas. Afinal, as argolas podem causar ferimentos em esportes de contato, como futebol. A solução é utilizar uma pedra, fosca ou brilhante, em ouro, prata ou aço, tanto faz.

Materiais utilizados em brincos masculinos

No geral, os brincos podem ser confeccionados em diversos tipos de metal. O mais comum é usar aço, prata ou ouro na estrutura das peças. As cores também variam entre preto, prateado, cobre e dourado. Todas podem ser em tons metalizados ou foscos, a depender do gosto de cada um.

Imagem: Key Design

Vantagens de usar brincos para homens

Os brincos representam uma ótima oportunidade de bom custo-benefício aliado ao estilo. Como mencionado anteriormente, a quantidade de combinações que se pode fazer com brincos é enorme. Os brincos combinam muito bem com pulseiras, correntes, acessórios em couro e anéis. Sua pegada pode ser mais urbana, rústica e sofisticada, enfim, qualquer um pode usar.