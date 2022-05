Melhores tecidos para roupa de cama!

Qualidade é fundamental na escolha do jogo de lençol; veja o que deve ser considerado durante a escolha

Trocar a roupa de cama regularmente ajuda a manter o quarto limpo e longe de micro-organismos que possam causar alergias. A graça, porém, não está apenas na funcionalidade, mas também na beleza.

Nos últimos anos — principalmente no pós-pandemia, em que muita gente se isolou —, o consumidor começou a se preocupar mais em adquirir o melhor para a casa, e isso inclui lençóis, colchas e porta-travesseiros.

A compra de um jogo de lençol não deve levar em consideração apenas o preço. É necessário priorizar a qualidade — afinal de contas, um indivíduo passa um terço do dia dormindo, em média.

Uma boa roupa de cama também acumula menos poeira e ácaros, é mais fácil de limpar, é mais confortável em dias quentes, assim como deixa o quarto muito mais bonito.

Algodão egípcio

Quando se fala em roupa de cama de qualidade, logo se pensa em algodão egípcio. Não é para menos: o tecido, de fibras longas e finas, proporciona toque macio e bastante leveza. O grande diferencial está na colheita: enquanto outros tipos de algodão são removidos com maquinários, o egípcio é retirado manualmente, o que ajuda a manter suas propriedades intactas.

Quanto mais longas e finas forem as fibras do jogo de cama, mais conforto e durabilidade ele vai oferecer. Portanto, vale a pena ter atenção a esse detalhe.

Algodão

Tradicional, o algodão é um grande aliado de quem sofre com alergias, pois é hipoalergênico, fácil de lavar, mais fresco e não permite que os micro-organismos se proliferem com facilidade.

Além disso, ele é muito agradável em relação às mudanças de temperatura. Durante o frio, ele funciona como um isolante térmico; já no calor, ele não esquenta rigorosamente e permite que a pele “respire”.

Percal

O percal é um tecido feito de algodão. A diferença é que, nesse caso, a fibra utilizada é a de algodão persa.

Outro fator importante é que todas as peças de tecido percal têm mais de 180 fios, o que significa mais qualidade e maciez do tecido. Quanto mais fios um lençol tiver, mais macio será e mais calor conseguirá reter. Para regiões quentes, a escolha ideal é um jogo de cama de 300 fios para baixo.

Seda e cetim

Seda e cetim são tecidos de maciez incomparáveis. No entanto, são bem mais quentes que os feitos de algodão. Por isso, são ideais para regiões mais frias.

Ao contrário do que possa parecer, seda e cetim não são o mesmo tecido. A seda é feita com as fibras do casulo do bicho-da-seda, logo é um tecido natural e de custo mais elevado. Já o cetim é um tecido sintético, feito geralmente de poliéster, e tem um lado fosco e outro brilhante.

Microfibra

De custo mais baixo, a microfibra se destaca por também oferecer maciez e durabilidade. O tecido costuma ser feito de poliéster ou poliamida, mas, apesar de ser sintético, oferece conforto térmico até mesmo no calor.

Outra vantagem é que a microfibra seca rápido. Portanto, não é necessário esperar muito tempo para fazer a troca de roupa de cama.

Algodão pima

Por fim, a roupa de cama feita com algodão pima tem qualidades muito semelhantes à feita com o irmão egípcio. O grande destaque vai para sua durabilidade, consideravelmente maior que a de outros algodões. O tecido pode ser lavado diversas vezes e manter suas propriedades originais, como se fosse novo. Além disso, suas fibras são muito brilhantes.

Por ser mais resistente e mais difícil de encontrar, o jogo de cama feito com algodão pima é também mais caro, todavia durará muitos anos.