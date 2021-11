Embraer e Centro Aeroespacial da Holanda assinam MoU para colaboração estratégica em pesquisa aeroespacial

A Embraer e o Centro Aeroespacial Real da Holanda (Royal NLR, em inglês) assinaram um Memorando de Entendimento para uma potencial colaboração estratégica relacionada à pesquisa aeroespacial. As áreas de pesquisa incluem desenvolvimento de tecnologia e inovação em sistemas de defesa e espaciais, aviação geral, MRO, mobilidade aérea e sustentabilidade.

O memorando traz a possibilidade de estender e aumentar as relações de longo prazo entre a Embraer e a Royal NLR durante o projeto e desenvolvimento de produtos da Embraer, como a família de E-Jets e os modelos recentes de E-Jets E2, jatos executivos, a aeronave multimissão C-390 Millennium além de outros programas. Nesse contexto, as duas empresas já discutem potenciais oportunidades relacionadas a automação de procedimentos de manutenção.

Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança

“A Embraer e a NLR têm uma longa história de colaboração, com cada parte contribuindo com expertise específica necessária para conduzir pesquisas e desenvolvimentos complexos a serem aplicados em tecnologias avançadas e produtos inovadores. Este memorando é mais um passo importante em nosso relacionamento de longo prazo na Holanda e reitera o compromisso em fortalecer ainda mais nossa parceria com a NLR em um dinâmico ecossistema aeroespacial”, disse Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

Michel Peters, CEO da Royal NLR

“De fato, a Embraer e a Royal NLR têm um longo relacionamento e estamos felizes em fortalecer e prolongar ainda mais esta relação por meio deste memorando. Essa parceria é uma oportunidade para ambas as partes trabalharem em desafios compartilhados, identificarem interesses comuns e desenvolverem abordagens e métodos inovadores para endereçar questões da aviação global. O aumento da cooperação entre a Embraer e a Royal NLR é bem-vindo, e estou ansioso para ver benefícios mútuos”, disse Michel Peters, CEO da Royal NLR.

Nas últimas duas décadas, Embraer e Royal NLR têm trabalhado em estreita colaboração em pesquisa e desenvolvimento em áreas como novos materiais, tecnologias de cabine de pilotos, desenvolvimento de sistemas, aerodinâmica e ruído externo aplicados nos produtos de ponta da empresa, incluindo ensaios e modelos avançados de aerelasticidade em túnel de vento.

A Embraer e a Royal NLR são membros do Grupo Aeroespacial da Holanda (NAG, em inglês). Este memorando é um passo adicional ao Memorando de Entendimento assinado entre a Embraer e o NAG em setembro de 2021 para discutir possíveis colaborações estratégicas nas áreas de aviação e sustentabilidade.

Royal NLR – Centro Aeroespacial da Holanda

A Royal NLR tem sido um centro especializado há mais de um século, com um profundo desejo de continuar inovando. É uma organização que trabalha para alcançar operações aeroespaciais mais sustentáveis, seguras, eficientes e eficazes.



A combinação de insights aprofundados sobre as necessidades dos clientes, a experiência multidisciplinar e as instalações de pesquisa de última geração possibilitam a rápida inovação. Tanto internamente quanto no exterior, a Royal NLR é uma ponte fundamental entre a ciência, o setor comercial e os setores públicos, conectando a pesquisa fundamental e as aplicações práticas. Além disso, a NLR é um dos grandes institutos tecnológicos (GTIs) que vêm colaborando há mais de uma década nos Países Baixos em pesquisa aplicada unida na federação TO2.



De suas sedes em Amsterdã e Marknesse, além de dois escritórios satélites, a NLR ajuda a criar uma sociedade segura e sustentável. Trabalha com parceiros em inúmeros programas de aviação civil e de defesa, incluindo o trabalho em estruturas compostas complexas para aeronaves comerciais e no emprego do caça F-35. Além disso, a NLR ajuda a alcançar metas holandesas, europeias e de objetivos climáticos alinhados ao Luchtvaartnota (Aviation Policy Document), ao European Green Deal e Flightpath 2050, e também participando de programas como o Clean Sky e o SESAR. Para mais informações, acesse www.nlr.org.

EMBRAER

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.