Do campo para a cidade: conheça o estilo rústico

Decoração rústica traz aconchego, com utilização de flores, madeiras e plantas

Afeto, conforto e aconchego são as palavras que definem a sensação de quando você está em um ambiente que tem uma decoração rústica. O estilo remete ao contato com a natureza mesmo estando dentro de casa. O uso de plantas, flores, madeiras, tijolos, cerâmicas e cordas traz uma sensação de acalento e também aquela saudade da paz e da tranquilidade do campo.

Trazer essa decoração rústica para ambientes urbanos se tornou sinônimo de modernidade, pois esse estilo tem um charme único e confortável, além de resgatar memórias afetivas, que, de acordo com a vida que temos, às vezes, passam despercebidas.

Com um acabamento simples e rudimentar, a decoração rústica é também barata para aderir dentro de casa. Os materiais utilizados têm características próximas ao natural, em seu acabamento, ou seja, remetendo à natureza. As sensações de conforto e aconchego, lembrando o toque do campo, trazem também ligações afetivas com os nossos antepassados.

O uso de madeiras para decorar o ambiente, além de ser um clássico, traz um bem-estar visual e combina com outros elementos, pois é um material versátil. Uma maneira barata e simples de utilizar a madeira como opção de decoração rústica é a utilização de pallets, pois basta um vidro em sua superfície e rodinhas para se tornar uma bela mesinha de centro e decorar a sua sala de estar. O uso de metais misturados com a madeira traz um toque sofisticado se a intenção for de uma decoração moderna.

Já que a decoração rústica tem uma ligação direta com o campo, utilizar plantas para o ambiente é um ótimo recurso. A vegetação traz vida ao local desejado, além da sensação de paz e afeto. Uma dica é usar vasos pendurados, pois dão uma noção diferente do uso do espaço. O cuidado com as plantas deve ser um ponto a se atentar ao aderi-las ao ambiente, pois exigem essa atenção, com sol, irrigação e adubo. Porém, caso queira, existe a opção de plantas falsas ou autoirrigáveis, que já estão disponíveis no mercado.

Usar as plantas em meio a prateleiras de livros, centro de mesa, em vasos grandes e pequenos, além de vasos pendurados com cordas, remete a esse ambiente rústico e acolhedor. Apostar em vasos de cerâmica, de madeira e de vidro é uma ótima opção para o espaço.

A modernidade atrelada ao estilo rústico é uma forma de decorar um bom ambiente. Um ponto importante são os pisos que o ambiente pode aderir, e uma boa opção é o piso cerâmico, que hoje tem a opção de ser antiderrapante, compondo um ambiente agradável de estar e receber pessoas, mesmo sendo um local residencial ou comercial.

Foto: Divulgação