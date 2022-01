Treinador Paulo de Freitas tem se tornado uma referência no futebol da cidade de Meizhou

Com tantas conquistas e fazendo um excelente trabalho na cidade de Meizhou desde 2019 (China) o Treinador Paulo de Freitas , conhecido por muitos como ” Paulinho ” tem se tornado uma referência no futebol da cidade de Meizhou.

Ocupa atualmente uma posição de destaque como Head Coach de treinadores Chineses , aplicando ensinamentos na parte teórica e prática. Paulo traz junto a sua equipe de trabalho um ambiente de muita alegria e motivação . Muito feliz com ligacao de nossa equipe (Jornal Joseense) Falou muitas coisas em Mandarim, levando todos a risos e disse estar muito feliz com tudo que está acontecendo em sua vida profissional. Disse estar bem adaptado a cultura , é claro … aqui tudo é diferente disse Paulo com risos , mas estou ensinando : ole lê olá lá Meijiang vem aí e o bicho vai pegar (risos) .

Paulo de Meizhou

Paulo se reservou de falar sobre propostas e parte financeira , disse que tudo acontece naturalmente, pois tudo vem pelo fruto do trabalho , ” só trabalho resolve ” afirmou Paulo .Disse também estar com muita saudades da esposa (.Gi Freitas ) , da família e de todos amigos e amigas .

Paulo é querido por todos , seu profissionalismo, conhecimento do futebol ,seu carisma , sua bravura e experiência internacional, O fazem um grande treinador . Ficamos agradecidos pela cordialidade de atender nossa equipe e para nós brasileiros você é um orgulho Paulo de Meizhou .

Treinador Paulo de Freitas