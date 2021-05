Quais cuidados devem ser tomados ao buscar por uma assistência técnica autorizada?

Existem duas categorias de assistência: a especializada e a autorizada. A assistência autorizada, conhecida também como credencial é aquela ligada diretamente ao fabricante do produto e com isso utiliza apenas de peças originais. É importante tomar alguns cuidados ao escolher uma assistência técnica Samsung, por isso deve-se realizar pesquisas para evitar dores de cabeça já que o cliente que busca um conserto está atrás de soluções.

Objetivo da assistência é auxiliar o cliente no conserto do produto seja ele eletrodoméstico ou eletrônico, visando um preço acessível, bom atendimento e passar total confiança para o consumidor dando-lhe prazos exatos e de preferência rápidos para o conserto, pois não há nada mais desagradável do que ficar sem aquele eletrodoméstico tão importante e que faz grande diferença em sua residência.

Quais benefícios de uma lava e seca Samsung?

A lava e seca Samsung é um eletrodoméstico bem cobiçado por facilitar muito a vida de muitas pessoas. É benéfico para aqueles que buscam otimizar o tempo, pois com a tecnologia 2 em 1 além de realizar a lavagem de suas roupas ela também seca, facilitando muito a vida de quem não tem tempo, outro ponto que é benéfico é que você economiza espaço.

Os diversos modelos disponíveis que dão opções de tamanho e funcionalidade diferentes e o que mais encanta aos possíveis consumidores é a economia de energia que ela traz a sua casa, ponto mais que positivo para realizar esse investimento. A tecnologia desses produtos só prometem a cada ano que passa mais evolução, é inevitável ficar longe disso sendo que muitas dessas inovações são facilitadoras mesmo que ao passar alguns anos seja necessário realizar uma manutenção da lava e seca Samsung.

O que fazer se a minha lava e seca quebrar?

Buscar por uma assistência nesses momentos é crucial para que você consiga recuperar sua lava e seca, a Eletrotec realiza assistência técnica da lava e seca Samsung há 12 anos, levando satisfação no trabalho realizado em diversos clientes, sendo eles 63.348 já atendidos. Para melhor facilitar o agendamento pode ser realizado diretamente pelo site.

Após o atendimento iniciado o agendamento da visita gratuita é realizado e o técnico irá em até sua residência analisar o motivo no qual o seu aparelho parou de funcionar. Na assistência Eletrotec os benefícios são a porta de entrada para uma boa experiência, eles garantem pagamento facilitado, não cobram taxa de visita, serviços com 1 ano de garantia e peças originais de fábrica.

Imagem de bierfritze por Pixabay