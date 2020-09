EMS TAUBATÉ FUNVIC VENCE O GUARULHOS NA ABERTURA DA TEMPORADA E SOMA PRIMEIROS PONTOS NO PAULISTA MASCULINO DE VÔLEI

Em noite de reencontro com o Abaeté e estreias no elenco, equipe taubateana faz 3 sets a 0 e começa caminhada em busca do heptacampeonato estadual com o pé direito

O clima era diferente. Ginásio do Abaeté sem torcida, um silêncio estranho, mas ao mesmo tempo o sentimento era de alegria, pois finalmente o voleibol voltou a ser atração em Taubaté. Na noite desta sexta-feira, 18 de setembro, o EMS Taubaté Funvic estreou no Campeonato Paulista Masculino de Vôlei 2020 com vitória de 3 sets a 0 sobre o Vedacit Guarulhos.

A vitória veio em um jogo de 1h13 de duração, com parciais de 25×13, 25×15 e 25×16. Com o resultado, o Taubaté soma seus primeiros três pontos na competição estadual. Atual hexacampeão paulista consecutivo (2014-2019), a equipe começa com pé direito a caminhada em busca de sua sétima conquista.

O jogo: O técnico Javier Weber, um dos estreantes da noite pelo EMS Taubaté Funvic, colocou em quadra a formação inicial com Bruno Rezende, Maurício Borges, Douglas Souza, Lucão, Maurício Souza, Gabriel Cândido e Thales como líbero. Entraram ao longo do jogo Rapha, Fabiano, João Franck, João Rafael e Fabiano.

O primeiro set começou com o EMS Taubaté Funvic pressionando bastante com o saque forçado, impondo muita pressão e levando o Vedacit Guarulhos a cometer mais erros. Com um jogo bem agressivo nos minutos iniciais, os taubateanos chegaram a abrir 7 a 2. Com a defesa trabalhando muito bem e o time todo apresentando bom volume de jogo, o Taubaté dominou o set. Javier Weber aproveitou para efetuar alterações e trabalhar outras formações ao longo do período, utilizando os levantadores Rapha e Fabiano, e o ponteiro João Franck. Aniversariante do dia, o oposto Gabriel Cândido esteve muito bem em quadra e foi um dos destaques ofensivos da equipe no primeiro set. O Taubaté fechou em 25 a 13, em 20 minutos.

O segundo set foi novamente de controle taubateano. Weber voltou com a formação que havia começado o jogo, e mantendo saque agressivo e defesa muito efetiva, os taubateanos se mantiveram à frente do placar a todo momento. Sem grandes sustos, o técnico taubateano novamente colocou em quadra Rapha, Fabiano e João Franck. Com o bloqueio também passando a ter ótima efetividade, o Taubaté impôs mais uma vez seu ritmo e encaminhou a vitória com tranquilidade por 25 a 15, em 22 minutos, fazendo 2 sets a 0.

O terceiro e último set foi de superioridade taubateana, com destaque para o trabalho defensivo e a alta efetividade no saque. Isso fez com que o Taubaté novamente controlasse todo o período, impondo pressão e mantendo vantagem confortável no placar. Weber colocou em quadra o ponteiro João Rafael, e novamente utilizou os levantadores Rapha e Fabiano, e o jovem ponteiro João Franck. Melhor em quadra, o Taubaté fechou o set em 25 a 16, vencendo a partida em 3 sets a 0.

O treinador taubateano fez análise positiva do primeiro jogo do time na temporada, e da sua estreia como comandante taubateano. “A avaliação é muito boa, sinceramente estou muito contente com a performance da equipe. Além do ponto de vista técnico e tático, que a equipe desempenhou muito bem hoje, gostei muito da postura do nosso time. Foi uma postura guerreira, agressiva. Do primeiro ao último ponto sempre focados e concentrados, e isso para mim é muito importante, e sobretudo ter visto isso já no primeiro jogo.”, comentou Weber.

O treinador taubateano também teceu elogios aos seus comandados do ponto de vista técnico na vitória de hoje. “Sobretudo no ataque, fomos muito bem. O sistema defesa/bloqueio funcionou muito bem, proporcionando a criação de muitas chances de contra-ataque. Vou embora hoje muito satisfeito.”, finalizou.

Outro estreante da noite, o levantador Bruno Rezende também gostou da apresentação taubateana e se disse muito feliz pela vitória em seu primeiro jogo oficial com a camisa do EMS Taubaté Funvic. “Sensação muito boa de poder voltar a jogar depois de mais de seis meses sem entrar em quadra. Meio estranho esse clima sem torcida, mas faz parte por enquanto. Hoje fizemos um ótimo jogo, para uma estreia a apresentação foi boa, conseguimos manter um padrão em quadra constante, sacando bem, defendendo com muita efetividade. Num todo a equipe está de parabéns, todos que estiveram em quadra deram seu melhor, e queremos mais. Vamos continuar trabalhando para melhorar sempre e seguir em busca do título”, disse o levantador.

EMS Taubaté Funvic

Próximo jogo: O EMS Taubaté Funvic volta a jogar na próxima quarta-feira, 23 de setembro, quando recebe o Vôlei UM Itapetininga. Esta partida será válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista Masculino. O jogo acontece no ginásio do Abaeté, em Taubaté, e começa às 18h00.

CAMPEONATO PAULISTA MASCULINO DE VÔLEI 2020

1ª Fase / 2ª Rodada

EMS Taubaté Funvic 3×0 Vedacit Guarulhos

Data: 18/09/2020 (sábado)

Horário: 19h30

Local: Ginásio do Abaeté (R. Deli Tabchoury, 499 – Parque Sr. do Bonfim, Taubaté-SP)Transmissão: SporTV 2

Tabela da fase de classificação:

1ª rodada

11/09 – Vôlei Renata Campinas 3×0 Vedacit Guarulhos

11/09 – SESI-SP 1×3 Vôlei UM Itapetininga

*EMS Taubaté Funvic folga na rodada

2ª rodada

18/09 – 18h00: Vôlei Renata Campinas 3×1 Vôlei UM Itapetininga

18/09 – 19h30: EMS Taubaté Funvic 3×0 Vedacit Guarulhos

*SESi-SP folga na rodada



3ª rodada

23/09 – 18h00: EMS Taubaté Funvic x Vôlei UM Itapetininga23/09 – 18h00: Vôlei Renata Campinas x SESI-SP

*Vedacit Guarulhos folga na rodada

4ª rodada

25/09 – 19h00: Vedacit Guarulhos x Vôlei UM Itapetininga

27/09 – 21h30: Sesi x EMS/Taubaté

*Vôlei Renata folga na rodada

5ª rodada

02/10 – 19h00: Vedacit Guarulhos x SESI-SP

02/10 – 21h30: EMS Taubaté Funvic x Vôlei Renata Campinas

*Vôlei UM Itapetininga folga na rodada

*Datas, horários e locais de jogos podem sofrer alteração de acordo com as necessidades dos clubes, da FPV ou da TV.

Elenco 2020/2021:

Ponteiros: Douglas Souza, Maurício Borges, João Rafael e João Franck.

Centrais: Lucão, Maurício Souza, Riad e Bruno Biella.

Levantadores: Rapha, Bruno Rezende e Fabiano.

Opostos: Felipe Roque e Gabriel Cândido.

Líberos: Thales e Vitor Yudi.

Comissão Técnica:

Técnico: Javier Weber

Assistente Técnico: Maurício Thomas

Supervisor/Assistente Técnico: Giuliano Ribas

Preparador Físico: Renato Sérgio Bacchi

Assistente de Preparação Física: Caetano José dos Santos

Fisioterapeuta: Miguel Ambrósio

Fisioterapeuta 2: Maicon Douglas

Analista de Desempenho: Alexandre Leal

Massoterapeuta: Kleeva Albuquerque

Auxiliar de quadra: José Carlos Vieira (Branco)

Auxiliar de treinamentos: Davidson Lampariello

Nutricionista: Daniela Squarcini

Administrativo: Rafael Oliveira

Fisiologista: Tiago Fukugauti

Gerente: Ricardo Navajas

Naming Rights: EMS

Apoiadores institucionais: Funvic e Prefeitura de Taubaté

Master: EcoTaubaté, Havan e Versen

Patrocinadores Gold: Grupo Milclean, Pacaembú, Ribercred, Assaí, SHA, Hydrostec, Tarumã e Grupo Tubarão

Patrocinadores Prata: Taubaté Shopping, MRV, Sesé, Tarumã, Inter Construtora, Quintas de Santa Cruz e Farmaconde

Apoiadores: Point Vision, Policlin, Gran Continental Hotel, Sorridents, Hajax, Plani e Phytomed.

Fornecedor de Material: RT Sports

Foto: Renato Antunes / Agência MaxxSports