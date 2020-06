UOL estreia Futebol Muleke com humor, desafios e muita “boleiragem”

O UOL, maior empresa brasileira de conteúdo, tecnologia e serviços digitais, estreia nessa semana no UOL Esporte o Futebol Muleke, novo espaço de conteúdo onde os boleiros e “memeiros” jogam juntos. O internauta vai encontrar informação, jogos, desafios e brincadeiras do mundo do futebol, sempre com leveza e humor.

Futebol Muleke

O Futebol Muleke terá novidades o dia todo, para o internauta ficar por dentro dos acontecimentos envolvendo os principais boleiros do mundo e ainda se divertir com quizzes, enquetes, votações, vídeos e muito mais. No Futebol Muleke, a zoeira e a bola são inseparáveis.

Dos lances mais lendários até os memes que nem os craques conseguem driblar, o novo espaço está pronto para juntar toda a diversão que o futebol pode proporcionar em um só lugar. Aqui, o bate-bola vai muito além das quatro linhas.

Imagem: Arte/UOL

