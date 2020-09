4 pratos rápidos e fáceis de fazer em casa

Nos últimos meses, a necessidade de permanecer em casa levou muita gente a se aventurar na cozinha. Confira algumas receitas fáceis de preparar

A necessidade de comer na própria casa fortalece a busca por receitas mais fáceis e rápidas, especialmente, para quem não tem muita experiência na cozinha. Isso explica a explosão de lives, canais e podcasts para ajudar as pessoas a prepararem a própria alimentação.

Além de saber quais são os ingredientes mais apropriados para a refeição desejada, é preciso saber escolhê-los, conhecer as doses adequadas de cada tempero, as etapas de preparação e o tempo recomendado para cozimento.

Se você é fã de lanches e hambúrgueres, mas quer desenvolver novas habilidades culinárias e provar novos sabores, confira outras receitas fáceis para preparar em casa.

Tabule

Além de nutritivo e saboroso, este prato da culinária árabe é extremamente simples de ser feito. Tendo o trigo fino como seu principal ingrediente, o mesmo usado para quibes, o tabule também é composto por tomate e inúmeros temperos, como salsinha, hortelã, azeite, cebola e sal a gosto.

Um dos segredos de um bom tabule é não deixar o trigo de molho na água por tempo superior a 15 minutos, a fim de não deixá-lo empapado. Usar uma salsinha bem sequinha, após ter sido lavada, também é importante.

Enquanto deixa o trigo de molho, lave e corte o tomate e a cebola em cubos pequenos. Em seguida, lave e seque muito bem as folhas de salsinha e hortelã, picando-as em seguida.

Após 15 minutos, escorra a água do trigo em uma peneira devidamente forrada com um pano de prato limpo. Colocado todo o trigo no pano, enrole-o e torça-o para retirar o excesso de água. Por fim, misture o tomate, a cebola e as ervas, acrescentando o trigo, aos poucos, com uma colher. Finalize com sal a gosto, caldo de limão e azeite.

Lasanha de abobrinha

Outro prato simples de fazer e capaz de oferecer um sabor diferenciado para uma receita tradicional é a lasanha de abobrinha. Você pode escolher substituir a carne moída por este legume ou somente acrescentar a abobrinha no lugar da massa. Também vale apostar em outros temperos, como o molho pesto, e tipos de queijo, como o cream cheese.

Se você optar por manter a carne moída, comece dourando e temperando-a com alho, cebola picada em cubinhos, pimenta-do-reino e sal a gosto. Em seguida, adicione tomate sem casca ou em molho, tempere com uma pitada de sal e deixe apurar até adquirir uma textura mais encorpada. Finalize acrescentando folhas de manjericão.

Em seguida, descarte as pontas de duas abobrinhas, corte-as em fatias médias e doure cada uma delas com um fio de azeite em uma frigideira. A última etapa é montar a lasanha: em uma travessa untada com azeite, faça uma camada de abobrinha, seguida por uma de queijo e outra de carne moída com molho de tomate.

Montada a lasanha, acrescente queijo parmesão à sua superfície e leve a travessa para um forno pré-aquecido a 200°C. Deixe-a ali por uma média de 25 minutos ou até o queijo começar a dourar.

Sopa de ervilha

Além de fáceis e baratas de fazer, as sopas são um alimento saboroso, recomendado, sobretudo, para quem quer se aquecer ou manter uma dieta equilibrada, já que elas são feitas, principalmente, de água. Uma sopa clássica é aquela feita de ervilha.

Para prepará-la, primeiro refogue um pouco de alho e cebola em uma panela de pressão. Acrescente cerca de 300 g de bacon e 30 g de costelinha, ambos defumados em fogo médio. Em seguida, lave 500 g de ervilha seca e deixe cozinhando na panela, com um pouco de água, por 30 minutos. Finalize colocando sal a gosto. Na hora de comer, vale degustar a sopa com pedaços de pão ou torradas de sua preferência.

Ceviche

Este é um prato clássico da cultura andina, especialmente, no Peru, que traz um peixe marinado em um suco cítrico, como de limão, lima e até laranja. Estudos apontam que a primeira versão do ceviche foi registrada 2000 anos antes de Cristo, entre o povo Mochica, no litoral Norte peruano.

Tendo um visual colorido e um sabor marcado por diferentes temperos, o ceviche é fácil de fazer e supersaudável. Para prepará-lo, corte 500 g de filé de tilápia ou pescada-branca em cubos pequenos. Em seguida, fatie uma cebola roxa grande e pique uma pimenta dedo-de-moça, retirando as sementes.

Misture o peixe, a cebola, a pimenta e o milho do tipo cancha ou chulpe, espécie peruana, tradicionalmente usada na preparação deste prato, acrescentando sal a gosto. Na falta deste último ingrediente, cozinhe dois milhos verdes e vá raspando a espiga com uma faca.

Por fim, acrescente o suco de cinco limões taiti e deixe a mistura na geladeira por, pelo menos, uma hora. Enquanto isso, lave e corte dois tomates em cubos pequenos com um pouco de coentro ou salsa. Na hora de comer, acrescente o tomate, a erva escolhida e um fio de azeite.