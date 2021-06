Kitano lança campanha com Rodrigo Hilbert como estagiário do mundo dos temperos

Apresentando os processos que levam os temperos do campo à mesa, marca convida consumidores a conhecer as origens das ervas e especiarias

A Kitano, marca da General Mills e líder nacional em temperos naturais, anuncia o lançamento de sua nova campanha e faz um convite aos consumidores para conhecer a origem das ervas e especiarias e a naturalidade de seus produtos. Para apresentar todos os conteúdos, desde os processos produtivos no campo até a chegada dos temperos naturais à mesa, além das diversas possibilidades de uso das ervas e especiarias em preparações culinárias, Rodrigo Hilbert assumirá o papel de estagiário da marca.





“Rodrigo, o estagiário”

Desenvolvida em parceria com a agência Mestiça, a campanha “Rodrigo, o estagiário” apresentará toda a jornada do ator, cozinheiro, apresentador e agora também estagiário – que já possui uma relação muito próxima com a cozinha e adora usar ingredientes naturais em suas preparações culinárias -, mostrando que apesar de todo o seu conhecimento, sempre há o que aprender quando o assunto envolve ervas e especiarias.





Como mais novo aprendiz deste mundo, Rodrigo aceitará os desafios. O estágio será dividido em três etapas principais: terra, momento em que o ator terá todo o entendimento prático dos processos produtivos; armazém, para conhecimento dos processos de desidratação e armazenamento dos ingredientes; e criatividade na cozinha, em que encerrará a sua jornada com ensinamentos ao público das infinitas possibilidades de criações e inovações a partir do uso das ervas e especiarias 100% naturais de Kitano. Toda a jornada será retratada em peças publicitárias e nas redes sociais e contará com o lançamento de três mini documentários com as temáticas em ações de branded content com portais de abrangência nacional e regionais. Nos pontos de vendas, as ativações também terão a figura de Rodrigo.





A campanha estará no ar até o fim do ano com diversos conteúdos em vídeo, animações e fotos. A ação completa também contará com comerciais e merchan em horários nobres da TV aberta, ativações em Digital nas redes oficiais de Kitano (@kitano.brasil) – Instagram e Facebook -, site da marca e no Facebook do próprio Rodrigo Hilbert; além de ativações no Youtube e no Tudo Gostoso, um dos maiores portais de receitas do país.





Demais ativações da campanha

Kitano também oferecerá aulas virtuais abertas ao público ensinando aos consumidores como inovar e dar um toque especial às receitas por meio das diferentes formas de se usar os temperos. Já o lançamento do challenge “Vamos Temperar” promete movimentar as redes e esquentar as dancinhas e os memes com o público nas redes sociais. A marca ainda contará com o engajamento e interação do time de colaboradores da General Mills durante diversos momentos da campanha.



“Pensamos numa ação 360º e no envolvimento de diferentes frentes para engajar o público, contando com o total envolvimento dos nossos colaboradores, já que o nosso convite é para que as pessoas realmente tenham a oportunidade de fazer um mergulho no mundo das ervas e especiarias, conhecer a origem e o lado natural dos nossos temperos, por meio de muito conteúdo informativo, entretenimento e ainda possam exercer a sua criatividade na cozinha, trazendo novos sabores para as suas criações culinárias diárias”, explica Marcel Alves, Gerente de Marketing da Kitano na General Mills Brasil. A campanha faz parte da plataforma “Vamos Temperar”, criada em 2019, também em parceria com a agência Mestiça.



Para mais informações, acesse: www.kitano.com.br/



Kitano

Líder nacional no segmento de temperos naturais e com mais de 60 anos de história no Brasil, a Kitano possui um portfólio completo com diversas soluções para uso culinário, sendo mais de 30 tipos de ervas, especiarias, pimentas, temperos 100% naturais e sem conservantes, além de temperos prontos, molhos e sopas. Com ingredientes cuidadosamente selecionados ao longo de toda cadeia de insumos, Kitano inspira e engaja os consumidores brasileiros na descoberta e criação de novos sabores, permitindo ainda mais ideias para diversos tipos de receitas.



General Mills

A General Mills é uma empresa líder global em alimentos e trabalha “fazendo os alimentos que o mundo ama”. Suas marcas globais incluem Cheerios, Annie’s, Yoplait, Nature Valley, Häagen-Dazs, Betty Crocker, Pillsbury, Old El Paso, Wanchai Ferry, Yoki, Blue e muitas outras. Com sede em Minneapolis, Minnesota, EUA, a companhia chegou ao Brasil em 1997, quando iniciou as vendas do sorvete premium Häagen-Dazs. Em 2012, adquiriu o Grupo Yoki Alimentos, conquistando um novo modelo de negócios e tornando-se proprietária das marcas Yoki, Kitano e Mais Vita, reconhecidas pelos brasileiros há décadas.

