Prêmio no mundo do gin nacional: BEG Gin fatura mais três

Com diversas condecorações internacionais, marca reforça qualidade de seus três rótulos disponíveis

BEG Gin, primeiro gin boutique do Brasil, acaba de aumentar o número de premiações de seus rótulos nacionais. A destilaria de Campinas (SP) submeteu seus produtos à avaliação doso criteriosos jurados da competição The Gin Masters, realizada pelo The Spirits Business, importante label do mercado mundial de destilados. O rótulo New World Navy, produto único no país, inspirado no Navy Strength, que engloba gins com graduação alcoólica de 57%-58% e o dobro de zimbro na receita, faturou medalha de ouro.

Também foi condecorado com ouro o BEG Brazilian Boutique Dry Gin, criado especialmente a fim de preservar os mais delicados aromas e sabores desse incrível destilado. Por fim, o Modern & Tropical, caçula da família, produzido com a base botânica do BEG Dry Gin, mas com cortes de destilação diferentes e com infusão da ervilha azul (blue pea) por 24 horas (que deixa seu drink rosa ou azul, dependendo da combinação), ficou com a medalha de prata.

O The Spirits Business é um dos labels mais renomados da indústria de bebidas no mundo, sendo o The Gin Masters importantíssimo para posicionamento de marca e avaliação de sabor, o que reforça a qualidade do produto e mensagem da marca. Para Arthur Flosi, Master Distiller de BEG Gin, todos esses prêmios corroboram com a realização do sonho de ter um gin referência no país. “A gente tem claramente na cabeça que BEG é o gin nacional mais premiado do mundo, o que traz um sentimento de sonho realizado”, conta. Isso porque, para Flosi, desde o começo, a ideia de criar um destilado desta categoria era mostrar não só ao mercado, mas também ao consumidor, que é possível ter um produto super premium com preço acessível quando comparado com outro importado do mesmo nível. “Hoje nosso consumidor entende que BEG tem tanta qualidade que a escolha é assertiva, sendo muitas vezes superior àquele importado que ele achava top of mind”, explica.

Essa mensagem é refletida, claro, nas gôndolas. Apesar de ser um produto single batch, super premium, de elevada qualidade, com produção limitada, a faixa de preço está sempre abaixo dos importados mais tradicionais, de modo que o consumidor perceba que é possível beber bem sem gastar tanto.

“Nenhum dos produtos que nós lançamos é levado pela moda, mas sim pela exclusividade. Eu confio tanto neles que tenho certeza que quem experimentar qualquer um dos rótulos de BEG vai se apaixonar, seja pela receita caprichada, seja pelo preço… até porque nossos principais concorrentes estão na faixa dos R$ 200, R$ 300”, comenta o especialista em gin.

Flosi comenta ainda que, das cinco grandes e renomadas competições mundiais – Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, IWSC realizado em Londres, The Gin Masters by the Spirit Business, San Francisco World Spirits Competition e World Gin Awards – os gins da BEG Destillery possuem premiações em todas desde 2018, sendo reconhecido ano a ano.

BEG GIN

BEG Gin é produzido artesanalmente na Fazenda São José, no distrito Joaquim Egídio, em Campinas (SP). A essência britânica do gin é composta pelo zimbro, semente de coentro e raiz de angélica, que juntos promovem o sabor seco e fornecem as notas frutadas de um clássico gin inglês. Os botânicos exclusivamente brasileiros, folhas de Pitangueira e flores de Sabugueiro-do-Brasil, adicionam as características exóticas e tropicais, promovendo complexidade no sabor bebida. Cardamomo e Canela completam a complexidade equilibrada dos botânicos macerados. Folhas frescas de Capim Santo, cascas de Limão Taiti, Mexerica e Laranja Lima, colhidas diariamente em nossa fazenda, carregam as notas cítricas presentes em nosso gin.

Os produtos podem ser adquiridos em diversas redes como St Marchê, Carrefour, Pão de Açúcar, nos melhores bares de São Paulo, Campinas (SP) e em e-commerces. Para mais informações, acesse https://beggin.com.br/onde-encontrar/.