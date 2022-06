Tierry lança “Rolê de Milhões”

Primeira faixa destaca feat com Zezé Di Camargo e chega nas plataformas digitais nesta quinta-feira, dia 9 de junho

“Rolê de Milhões”. O sugestivo e apropriado título batiza o quarto DVD de carreira de Tierry, que tem lançamento marcado para dia 9 de junho, em todas as plataformas digitais, às 21h. Gravado no Espaço das Américas, em São Paulo, e pela primeira vez com a presença do público, o registro teve convidados valiosos como Luan Santana, Israel e Rodolffo, MC Danny, Zezé Di Camargo, Hugo e Guilherme e Wesley Safadão que deram o tom da apresentação. mostrando um Tierry ainda mais completo.



“Rolê de Milhões”

Para estrear, “Zezé da Recaida”, com participação de Zezé Di Camargo, ganha as plataformas e também as ondas dos rádios de todo o Brasil. Mais 5 canções vem no pacote de lançamento. São elas: “Meu Coração é Quenga”, “Tu Quer”, “Me Apaixonei, Me Apeguei”, “Ainda Tô Pagando” e “Era Tu”, já conhecida do público que se consolidou com uma coreografia de Tik Tok e um clipe com participação de Danilo Gentili.



SOBRE A GRAVAÇÃO

“O DVD contou com 21 músicas, participação destes meus amigos especiais, que aceitaram o convite na primeira ligação. Já me senti honrado por isso. Wesley, Israel e Rodolffo, Luan, Hugo e Guilherme, Zezé e Mc Danny juntos têm um valor incalculável na minha vida, na minha história e para o showbusiness. Foi emocionante ver a plateia cantando músicas inéditas e que nem foram lançadas. Foi gostoso, foi leve. Uma noite memorável! Tinha de ser o ‘Rolê de Milhões’. Este DVD vem também me trazer um pouco mais pra esse universo digital”, afirma Tierry.Com direção de Rafael Terra, produção do DG, Batidão Stronda e do Matheus Kennedy, supervisão geral da Work Show, o DVD tem como meta traduzir a essência de Tierry como multimidia, como compositor de todos os gêneros, como cantor que circula e é respeitado em todas as tribos musicais. “É um produto que a gente pensa em colocar várias músicas no Spotify, lá no TOP 50. É uma realização muito grande gravar este trabalho numa metrópole como São Paulo, ainda mais no Espaço das Américas, que é uma casa incrível, vitrine e super renomada”.

*REPERTÓRIO:*

As 21 faixas compostas por sofrência, sertanejo e os hits de “zoeira” (como o próprio Tierry define), que ele fez, como “Revoei”, “Diabinha”, que vem com participação do Wesley Safadão, “Só da tu”, “Tu quer fuder com minha vida”, “O Golpe” com Israel e Rodolffo, “Morando em Mim”, “Quando seu namorado for eu” com Luan Santana, “Seu boy tá mal”, “Fica tiste não”, “Lara” (com Hugo e Guilherme”), “Imagina pra quem não bebe”, “Peixe boi”, “Agroboy raiz” com MC Danny, “Pai é quem cria”, “Candidato a corno” e “Gin”.

Zezé Di Camargo & Tierry